Na Catalunha, as crianças cultivam um tronco de árvore (“Tió”). Ele ganha um rostinho e cobertor, e é alimentado e aquecido todo dia. No Natal, elas batem no tronco com gravetos, cantando “Caga, Tió" – literalmente pedindo para o tronco defecar seus presentes.



