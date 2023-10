Como era a rotina criativa de Einstein, Darwin e outros 6 gênios 

Picasso costumava acordar às 11h. Seu “expediente” só começava às 14h, quando ele se trancava no ateliê e não saía até o pôr do Sol. Só dava a cara de novo no jantar. O malaguenho raramente conversava enquanto comia vegetais, peixe, uvas e arroz doce, junto com água ou leite.



Pablo Picasso (1881 – 1973)