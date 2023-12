Quando e por que o Papai Noel passou a simbolizar o Natal? 

O mito do bom velhinho foi inspirado em São Nicolau, um bispo católico que viveu no século 4 na cidade de Mira, atual Turquia. Ele ficou conhecido em todo o Oriente por sua bondade e pela atenção com as crianças. A lenda diz que ele as presenteava no dia de seu aniversário, em 6 de dezembro.



A origem da lenda