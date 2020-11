7 ofertas imperdíveis da Black Friday

Galaxy S20+ pela metade do preço, TVs de 50 e 70 polegadas, caixa da JBL com 40% de desconto, notebook com SSD a preço de HD – e o melhor game de todos os tempos. Confira as ofertas mais interessantes.

A pandemia rompeu cadeias produtivas, o dólar continua nas alturas, o consumo de eletrônicos está aquecido e os lojistas não são bobos: eles sabem que as pessoas estão mais propensas a comprar na Black Friday, e por isso relutam em reduzir os preços. Mas, procurando bem, ainda dá para encontrar ofertas surpreendentes. Vamos a elas.

Smartphone Moto G9 Play

Tela de 6,5 polegadas, 4 gigabytes de memória RAM, 64 GB de memória (com entrada para cartão MicroSD), processador octa-core Snapdragon 662, três câmeras traseiras e bateria de 5.000 mAh, que dá tranquilamente para dois dias. Um ótimo celular intermediário – com preço de modelo básico.

R$ 1.099 no Magazine Luiza

Smartphone Galaxy S20+

Ele tem quatro câmeras, uma delas com 64 megapixels – que permite usar zoom digital de até 30x. Filma em 8K. Tela “infinita” de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz (que torna a rolagem mais fluida), 128 GB de memória e bateria de 4.000 mAh. Um dos flagships de 2020, que foi lançado no Brasil a R$ 6 mil – e agora está pela metade.

R$ 3.315 na Fast Shop

Smart TV Semp TCL 4K 50″

As televisões da marca chinesa TCL costumam vencer os testes comparativos feitos nos Estados Unidos, porque são baratas e têm excelente qualidade de imagem. É o caso desta, que também tem sistema Android TV (com apps para todos os principais serviços de streaming), controle remoto com Google Assistente e comandos de voz, HDR e 3 entradas HDMI.

R$ 2.099 nas Americanas

Smart TV LG 4K 70″

Prefere uma tela maior? Muito maior? Esta tem mastodônticas 70 polegadas. Roda o sistema operacional WebOS, atualizado e rápido, tem Google Assistente e Alexa, já é compatível com o padrão Filmmaker Mode – e permite conectar fones de ouvido ou caixas de som Bluetooth. Só meça a sua sala antes, porque a TV é enorme.

R$ 4.279 nas Americanas

Notebook Acer Core i3 com SSD

Estamos em 2020, mas os laptops com SSD (solid state disk), que deixa o computador dramaticamente mais ágil, ainda são raros e caros. Este é diferente: tem SSD, de 512 gigabytes. Vem com 8 GB de memória RAM, processador Core i3 de 3,4 GHz e tela de 15,6″ (com resolução 1.366×768, equivalente a 720p). Uma máquina honesta e rápida, ótima para internet e tarefas de escritório.

R$ 2.999 nas Americanas

Caixa de som Bluetooth JBL Flip 5

As caixas Flip, da JBL, têm uma combinação de qualidades quase imbatível: elas são compactas, bonitas, resistentes e sua qualidade de som é ótima. Tanto é assim que, nos últimos anos, começaram até a surgir versões falsificadas, que infestam o mercado brasileiro. Esta é original – e está com preço pré-pandemia.

R$ 579 na Fast Shop

Game The Last of Us: Part II para PlayStation 4

The Last of Us: Part II não é só o melhor jogo de 2020. É o melhor de todos os tempos. Uma superprodução sem igual, que alcança níveis técnicos e artísticos jamais vistos. Foi lançado há poucos meses, mas já está pela metade do preço. Imperdível.

R$ 149 no Submarino