Um blog para terráqueos interessados no que aconteceu nos 4,5 bilhões de anos em que não estiveram por aqui. Feito pela Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) em parceria com a Super.

Atualizado em 9 out 2021, 11h00 - Publicado em 9 out 2021, 10h54

Por Sociedade Brasileira Geologia (SBG) Atualizado em 9 out 2021, 11h00 - Publicado em 9 out 2021, 10h54

A contribuição sólida da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) na comunicação científica, seja na promoção de eventos, ou em suas publicações, hoje avança para a disseminação de conteúdo científico atual e de alta qualidade à sociedade.

Com felicidade anunciamos a criação do blog “Deriva Continental“, em parceria com a Superinteressante, capaz de unir jornalistas e geólogos apaixonadas por suas profissões em torno da divulgação das geociências. Nossa estreia contará com um texto do nosso editor convidado, Umberto Cordani, sobre tema-título do nosso blog – a deriva continental.

Quinzenalmente, o blog publicará informação de qualidade sobre sítios geológicos e paleontológicos do Brasil com o apoio dos editores dos núcleos regionais da SGB, além de textos sobre temas mais amplos das geociências.

Ao longo de 75 anos, a SBG construiu grande reputação no fomento ao conhecimento e ao desenvolvimento das geociências, da geologia aplicada e da pesquisa e tecnologia correlata.

Com mais de 5.000 associados, é constituída por 10 núcleos regionais (Bahia-Sergipe, Brasília, Centro-Oeste, Minas Gerais, Nordeste, Norte, Paraná, Rio de Janeiro-Espírito Santo, Rio Grande do Sul-Santa Catarina e São Paulo) e por quatro comissões temáticas (Comissão Brasileira de Estratigrafia, Comissão de Geoparques, Comissão sobre Geoética, Comissão sobre Geologia na Educação Básica), que promovem a interlocução de geocientistas por meio de congressos, simpósios, palestras, mesas-redondas, cursos, entre outros eventos de divulgação científica.

O periódico científico da SBG é o Brazilian Journal of Geology, com periodicidade trimestral, presente em vários indexadores (SCOPUS, GeoRef, SciELO and Web of Science), com corpo editorial e consultivo formado por seleto grupo de especialistas nacionais e internacionais.

A SBG vem atuando em ações de divulgação científica e popularização das Geociências em redes sociais, divulgando trabalhos e projetos de ensino, pesquisa e extensão de todas as regiões brasileiras. O canal do Youtube e as páginas do Facebook da SBG abrigam mais de 150 vídeos nas mais diversas áreas das Geociências, com postagens frequentes no Instagram.

Continua após a publicidade

Em virtude do imenso respeito que a SBG possui junto à comunidade geocientífica e do quadro de sócios e sócias de elevada capacidade técnico-científica é que acreditamos que os portais virtuais da SBG possuem grande potencial de divulgação científica e ampliação da sua inserção na sociedade brasileira.

Tem uma curiosidade sobre geociências? Nos envie por e-mail, tentaremos te atender o mais breve possível… anota aí: sbgsede@sbgeo.org.br

Expediente

Coordenação de Divulgação Científica: Miguel Antônio Tupinambá A. Souza (Diretoria Executiva/ Sede)

Editor Convidado: Umberto Giuseppe Cordani (Sócio Honorário e Colaborador Emérito da SBG, além de homenageado com Medalha de Ouro “José Bonifácio de Andrada e Silva”, foi nosso primeiro “Martelo de Prata”)

Produção Executiva: Elisa Soares Rocha Barbosa (Diretoria Executiva/ Sede), Fábio Braz Machado (Diretoria Executiva/ Sede), Simone Cerqueira Pereira Cruz (Diretoria Executiva/ Sede).

Comitê Técnico-Científico: Adilson Viana Soares Jr. (Núcleo São Paulo), César Lisboa Chaves (Núcleo Norte), Eliza Inez Nunes Peixoto (Núcleo Brasília), Fernanda Maciel Canile (Núcleo Centro Oeste), Gilson Burigo Guimarães (Núcleo Paraná), Guilherme dos Santos Teles (Núcleo Nordeste), Hermínio Ismael de Araújo Júnior (Núcleo Rio de Janeiro/Espírito Santo), Jailson Júnior Alves Santos (Núcleo Bahia/Sergipe), Joana Paula Sanchez (Comissão de Geoparques), Kátia Leite Mansur (Comissão sobre Geoética), Marco Antonio Caçador Martins Ferreira (Comissão Brasileira de Estratigrafia), Rosely Aparecida Liguori Imbernon (Comissão sobre Geologia na Educação Básica), Rosemary Hoff (Núcleo Rio Grande do Sul/Santa Catarina), Tiago Amâncio Novo (Núcleo Minas Gerais).