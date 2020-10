Algema tem chave reserva?

Não exatamente. A questão é que as algemas mais utilizadas possuem uma chave universal, que abre todos os exemplares do mesmo modelo. Por causa disso, é comum que, em um presídio ou delegacia, os policiais e carcereiros sempre andem com cópias das chaves que abrem o modelo utilizado pelas forças de segurança locais.

O problema óbvio é que um fugitivo com uma única chave se torna capaz de libertar diversos companheiros. Mas manter uma chave para cada prisioneiro criaria um imenso problema logístico. Quem manteria a guarda das chaves? E se alguém perdesse a chave reserva? E se o criminoso fosse transferido sem a chave correspondente?

O modelo de algema mais usado no Brasil – e no mundo – abre com uma pequena chave arredondada, curtinha para tornar dificílima a tarefa de libertar a si próprio. Além disso, algumas algemas têm uma capa que impede o fujão de tentar abri-las com um grampo de cabelo ou clipe de papel (essas artimanhas são possíveis, embora desafiadoras).

Fonte: Nos baseamos no artigo “Are all handcuff keys universal?” no site da TIHK, empresa de viés libertário que vende chaves de algema para cidadãos comuns. A PM de São Paulo não respondeu ao Oráculo.