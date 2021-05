Como os astrônomos sabem onde está cada estrela? 

No tempo de uma vida humana, as estrelas se movem tão pouco na abóbada celeste que, para todos os efeitos práticos, não saem do lugar. O céu muda ao longo da noite, é claro – quem já virou a madrugada ao ar livre deve ter acompanhado uma constelação “caminhar” até sumir no horizonte. Mas isso ocorre porque a Terra está girando em torno do próprio eixo. As estrelas “nascem e se põe” à noite da mesma maneira que o Sol faz durante do dia.

(Vale dizer que as estrela se movem um pouquinho, é claro: todas as nossas vizinhas, assim como o Sol, giram em torno do centro da Via Láctea ao longo de milhares de anos – e elas também têm movimentos particulares conforme o contexto gravitacional em que estão inseridas. É só que, de distâncias tão longas, e em escalas de tempo muito curtas, é impossível perceber isso se você não for um astrônomo usando equipamento especializado.)

Quando você olha para o céu, a impressão é que você está dentro de uma bola, e que as estrelas são pontos distribuídos pela superfície interna dessa bola (como acontece com a projeção do céu no teto redondo de um planetário). É óbvio que isso é uma ilusão de óptica: o Universo é tridimensional, as estrelas só parecem estar todas à mesma distância de nós. Algumas estão bem próximas; outras, muito distantes.

Assim, do mesmo jeito que você pode projetar a superfície redonda da Terra em um mapa, você pode projetar o céu como se ele fosse uma superfície – e usar um sistema de coordenadas similar ao de longitude e latitude para marcar a posição de cada estrela. É claro que a localização é só a ponta do iceberg: os físicos sabem a temperatura de cada estrela com precisão altíssima, bem como seu tamanho, sua composição química, sua distância de nós e até, em alguns casos, se ela tem planetas em torno de si.

Existem dezenas de catálogos com as localizações e fichas técnicas desses astros, o que significa que uma mesma estrela tem várias nomenclaturas. Antares, o coração de Escorpião, atende por HR 6134 no catálogo de Yale, que lista as 9.110 estrelas visíveis a olho nu da Terra, e por HD 148478 no catálogo Henri Draper – publicado desde 1890 e hoje recheado com 360 mil estrelas (a maioria delas, é claro, tênues demais para serem vistas sem um telescópico).

Pergunta de @jecsoncarvalho, via Instagram