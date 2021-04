Como se definiu o número de caracteres de um tweet?

Os tweets só passaram a ter 280 caracteres em novembro de 2017. Antes disso, a rede social só permitia 140 toques.

Segundo o CEO Jack Dorsey, a decisão original foi inspirada nas mensagens de texto da época – os lendários SMS –, que tinham um limite de 160 toques. Lá em 2006, o Twitter foi idealizado como uma plataforma para enviar SMS para grupos.

A decisão de dobrar o limite se baseou no fato de que 9% dos tweets em inglês estouravam os 140 – e muitas pessoas, frustradas, desistiam (outras línguas são mais concisas: só 0,4% dos tweets japoneses batia 140).

No Instagram, um post tem no máximo 2.200 caracteres. Quem acompanha a Super sabe que a gente põe texto extra nos comentários. No Facebook, os textões não podem passar de 63.206 toques. No Telegram, são 4.096 toques.

Já o limite de uma mensagem de WhatsApp são 65.536 toques. Isso equivale a umas três matérias de capa da Super, e o número não é tão aleatório quanto parece: corresponde ao número dois elevado à décima sexta potência (216). O “leia mais” aparece após 3.073.

Pergunta de @psicologo.colorido, via Instagram