É possível aumentar de estatura depois de se tornar adulto?

Não. Ou quase não. O crescimento natural acaba no máximo até os 18 anos e não há terapia hormonal que permita continuá-lo na vida adulta artificialmente.

A culpa é das placas epifisárias: cartilagens que ficam nas extremidades dos ossos longos, como as pernas e os braços, que têm capacidade de crescimento. Durante a infância e adolescência, algumas células das placas epifisárias se multiplicam, enquanto outras aumentam de tamanho. Isso faz com que os ossos (e consequentemente, a pessoa) cresçam. Durante esse período, costuma-se dizer que as placas estão “ativas” ou “abertas”.

Essas células começam a calcificar (endurecer) por volta dos 18 anos graças aos hormônios sexuais, como estrogênio e testosterona. Daí para frente, não tem mais como crescer de forma natural.

A única opção é uma cirurgia estética cara, dolorosa e invasiva (que surgiu originalmente para igualar o comprimento das pernas em pessoas feridas ou com problemas congênitos). Primeiro, uma armação de metal é posicionada em torno das coxas do paciente e fixada ao fêmur com pinos que penetram na pele. Também existem armações totalmente internas. Então, o médico quebra o fêmur e usa armação para afastar as duas metades do osso um milímetro por dia, forçando-o a cicatrizar mais longo do que antes. Dá para ganhar até 6 cm de altura.

Nem é preciso dizer que o processo é extremamente doloroso. Após a cirurgia, o paciente ainda deve passar por fisioterapia para evitar complicações. O método Ilizarov foi batizado em homenagem ao médico soviético Gavriil Ilizarov, que descobriu que o osso poderia se regenerar após ser quebrado e propôs maneiras de usar esse princípio na traumatologia.

Por mais que os vídeos do Tiktok prometam, nenhuma atividade ou alongamento vão aumentar o seu tamanho. O que alguns exercícios podem fazer – como no pilates e RPG – é ajudar a melhorar a postura, dando a impressão de que o indivíduo está mais alto. Fora isso, só na mesa de cirurgia.