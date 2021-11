O Brasil poderia ter adotado o dólar americano em 1994?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Poder, até poderia. Os economistas chamam essa estratégia de “dolarização”. É uma saída para países pobres que não conseguem combater a inflação em moeda local. Equador, El Salvador, Panamá e Zimbábue usam o dólar oficialmente.

Em outros casos – como o Brasil, no início do Plano Real, e a Argentina, até 2002 –, um país pode atrelar artificialmente o câmbio da moeda local ao dólar, em geral na proporção de um para um. Assim, o país colhe a estabilidade da moeda americana temporariamente quando a economia está mal, mas continua tendo uma moeda própria para retomar o controle da política monetária quando necessário. Isso é essencial para uma nação de economia diversificada, com PIB grande e sistema financeiro próprio. O dólar é um remendo, não uma solução permanente viável.