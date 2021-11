O que acontece se eu receber uma transfusão incompatível com meu tipo sanguíneo?

Você provavelmente morre, a não ser que receba o tratamento necessário muito rapidamente. As letras A, B, AB ou O se referem a um certo tipo de proteína que existe na superfície dos glóbulos vermelhos, as células do sangue que carregam o oxigênio. O sistema imunológico de uma pessoa do tipo A não reconhece o tipo B, e vice-versa. Uma pessoa AB é receptora universal, porque suas células de defesa estão acostumadas às duas proteínas. Por outro lado, uma pessoa O não possui nenhuma proteína (nem A, nem B). Por isso, seus glóbulos brancos atacam qualquer uma das duas.

Quando alguém recebe sangue incompatível, o sistema imunológico começa a detectar e destruir as hemácias que carregam a proteína alienígena. Os destroços sobrecarregam os rins, que não conseguem filtrar tanto material tão rápido e podem parar (sangue na urina é um sintoma clássico). Os restos das hemácias alienígenas também formam coágulos por todo o corpo, que acabam entupindo vasos sanguíneos importantes.

Pergunta de @thisilva89, via Instagram.