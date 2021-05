Qual é a diferença entre uma máscara N95 e uma PFF2?

Só o nome. A sigla PFF significa “peça facial filtrante” e é utilizada no Brasil conforme a norma técnica da ABNT. N95, FFP e KN95 são os equivalentes americano, europeu e chinês. A única diferença são as tiras, que na PFF2 passam por trás da cabeça, mas em outros países podem dar a volta nas orelhas.

Essas máscaras, se usadas corretamente, são as únicas que vedam o rosto e seguram o vírus disperso no ar. As demais, sejam cirúrgicas ou caseiras, colaboram para que o usuário não contamine outras pessoas, mas são incapazes de protegê-lo totalmente. Na hora de comprar, sempre verifique as certificações do Inmetro – e fique de olho em sites suspeitos.

Abaixo, um ranking publicado no periódico Science Advances com a eficácia de cada tipo de máscara.