Qual é o lugar mais silencioso do mundo?

É uma sala de 40 m2 instalada na sede da Microsoft nos EUA, usada para testar fones de ouvido e outros gadgets. O nome técnico é câmara anecoica, uma palavra de origem latina que possui o sufixo de negação “an-” com a palavra “eco”. Ou seja: um lugar em que não há eco.

Lá dentro, o ruído ambiente é de 20,3 decibéis negativos. (Do mesmo jeito que a escala Celsius põe o marco zero na temperatura de congelamento da água, zero decibel é o som mais baixo audível por um ser humano).

Isso acontece porque a sala, além de ser quase completamente isolada de ruídos externos, tem suas paredes revestidas de maneira a absorver todas as ondas sonoras emitidas lá dentro em vez de refleti-las. Um ambiente em que todas as ondas são engolidas pelas paredes equivale a um ambiente infinito, sem paredes, em que as ondas se propagam eternamente para longe do observador. Daí o nome se referir à ausência de eco.

O recorde de permanência numa câmara dessas – não a da Microsoft, mas outra que alcança “só” – 9,4 dB – é de 45 minutos: com o som do próprio coração, do estômago e dos pulmões em evidência, a experiência é descrita como enlouquecedora.

Pergunta de @martin_jeffe, via Instagram.