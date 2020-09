Qual o foi o gol mais distante da história do futebol?

91,9 metros, em 2 de novembro de 2013. O goleiro bósnio Asmir Begović defendia o Stoke City contra o Southampton em uma partida da Premier League. Um defensor recuou a bola para dentro da área e, ao ver um membro do time adversário se aproximar perigosamente, Begović deu um forte chute para isolar a bola. ⠀

O cronômetro estava rolando há apenas 13 segundos (o que também tornou este o gol mais rápido feito por um goleiro na história do futebol). A bola percorreu uma linha reta perfeita até o gol do Southampton, quicou por cima do goleiro desprevenido e balançou a rede.⠀

No Brasil, o gol de goleiro mais distante e famoso foi, sem dúvida, o “gol dos ventos uivantes”, marcado por Ubirajara do Flamengo em 19 de setembro de 1970 numa partida contra o Madureira no estádio Luso-Brasileiro (cujo apelido é “estádio dos ventos uivantes”, daí o nome do gol).

Abaixo, vai um registro do gol de Begović (não encontramos, infelizmente, uma gravação do gol de Ubirajara).



Pergunta de @veraode68, via Instagram. ⠀

