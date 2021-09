Quanto cada país paga aos medalhistas olímpicos?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail bruno.vaiano@abril.com.br.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) não dá nada além da medalha para os atletas. Mas os comitês nacionais costumam oferecer uma recompensa em dinheiro para quem terminar no pódio. O valor que cada medalhista recebe, então, depende do seu país.

Um medalhista brasileiro em categoria individual leva para casa R$ 100 mil pelo bronze, R$ 150 mil pela prata, e R$ 250 mil se conquistar o ouro. Se o esporte for em grupo de até 6 pessoas, o time todo recebe R$ 200 mil (bronze), R$ 300 mil (prata) ou R$ 500 mil (ouro). As delegações maiores, como futebol e vôlei, devem dividir o valor de R$ 300 mil (bronze), R$ 450 mil (prata) ou R$ 750 mil (ouro).

Os valores são maiores do que os Estados Unidos pagam aos atletas (veja no gráfico abaixo). Faz sentido considerando o número de medalhistas de cada país: na Olimpíada de Tóquio, o Brasil conquistou 21 medalhas, enquanto os Estados Unidos levaram 113. Haja dinheiro para pagar atleta.

A lógica também vale para os países com as maiores recompensas. Geralmente, eles não possuem muitos medalhistas. Como não há tanta gente para pagar, eles podem oferecer um “incentivo” a mais aos atletas que trouxerem as medalhas para o país.

Abaixo, confira quanto cada país paga aos seus medalhistas em categorias individuais.

Singapura enviou apenas 23 atletas para a Olimpíada, mas nenhum levou medalha. Taiwan (que compete como Chinese Taipei) foi melhor: conquistou 12 medalhas. Já Hong Kong e Tailândia levaram 6 e 2 medalhas, respectivamente.

Não é todo medalhista olímpico que volta para casa com uma fortuna esperando por ele. Reino Unido, Suécia, Noruega, Nova Zelândia e Tonga são alguns dos países que não oferecem prêmios em dinheiro pelas medalhas.