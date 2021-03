Um ovo pode dar gêmeos?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail bruno.vaiano@abril.com.br.

Pode sim. Ovos com gema dupla são raros, mas existem. É provável que você já tenha quebrado algum na hora de fazer bolo (o Oráculo sente muito se a receita pedia um ovo só – a natureza prega peças). Essa anomalia acontece, em média, uma vez a cada mil ovos. Se você quiser gema tripla, um em 25 milhões. Caso os gametas femininos em cada uma das gemas tivessem sido fecundados, o ovo daria origem a dois pintinhos.

Existem galinhas com propensão genética a gerar gemas duplas, e algumas granjas as selecionam artificialmente. A empresa britânica Marks & Spencer pesca ovos de gema dupla na linha de produção e vende caixas com 6 unidades por £ 2,65 – R$ 20 na exorbitante cotação atual.

Ovos com gema dupla são maiores, mas mesmo assim é comum que os pintinhos gêmeos não sobrevivam: o ovo é apertado e eles precisam disputar a mesma clara e a mesma câmara de ar. Caso ambos consigam nascer, eles terão deficiências e um peso bem inferior ao normal. Os gêmeos, nesse caso, não são univitelinos: cada um se forma a partir de um óvulo diferente.

Pergunta de @nkzmeu, via Instagram.

Fonte: Walbens Benevides, professor adjunto de ciências avícolas da UFCE.