10 fotos microscópicas que mostram o mundo visto (bem) de perto

Microfotografia nada mais é que usar lentes poderosas para flagrar coisas que passam invisíveis até ao olhar mais atento. Células, micróbios, ou os detalhes da ponta da pata de um inseto, por exemplo, são pequenos demais para darem as caras longe de um microscópio, mas escondem uma beleza ímpar. E podem virar verdadeiras obras de arte se clicados do jeito certo.

Essa é a ideia do prêmio Small World, realizado anualmente pela fabricante de câmeras e equipamentos fotográficos Kodak. Em sua 44ª edição, o concurso premia registros de detalhes da natureza, feitos por cientistas e fotógrafos do mundo todo.

Tudo é possível graças ao auxílio de equipamentos superpotentes, como lentes especiais e técnicas como empilhamento de foco, reflexão de luz e fluorescência. A ideia é simular o efeito de um microscópio científico, sem precisar levar nada para o laboratório.

Os vencedores da edição 2018 foram divulgados no dia 11 de outubro. Participaram, ao todo, mais de 2.500 candidatos, de 89 países.

1. Olheira fluorescente zoom_out_map 1 /10 A foto do olho de um besouro Metapocyrtus subquadrulifer foi aproximada 20 vezes, a ponto de revelar suas olheiras recobertas por escamas cor de esmeralda. (Cortesia Nikon Small World / Yousef Al Habshi/Reprodução)

2. Close nos esporos zoom_out_map 2 /10 Sabe aqueles pontinhos pretos nas folhas de uma samambaia? Eles se chamam soros. Os soros da planta são formados por esporângios, que produzem e armazenam esporos – uma espécie de espermatozóide do reino vegetal. A imagem que você vê mostram essas estruturas aproximadas 20 vezes. (Cortesia Nikon Small World / Rogelio Moreno/Reprodução)

3. Casa de bolhas zoom_out_map 3 /10 Uma ninfa de Cercopoidea, tipo de inseto hemíptero, acomodada no interior de seu casulo de bolhas. (Cortesia Nikon Small World / Saulius Gugis/Reprodução)

4. Pavão misterioso zoom_out_map 4 /10 O trecho das penas de um pavão macho foi clicado com um zoom de 5 vezes. (Cortesia Nikon Small World / Can Tuncer/Reprodução)

5. Pré-projeto de aranha zoom_out_map 5 /10 Esta é a cara de um embrião de aranha-redondinha (Parasteatoda tepidariorum) (Cortesia Nikon Small World / Tessa Montague/Reprodução)

6. Olhe nos meus olhos zoom_out_map 6 /10 Você tem uma dessas no interior do globo ocular. A fóvea, região da retina onde se forma a imagem, aparece 40 vezes maior. (Cortesia Nikon Small World / Hanen Khabou/Reprodução)

7. Mosaico lacrimal zoom_out_map 7 /10 Não fique emocionado: o retrato de uma lágrima humana ampliado 4 vezes se parece com este tapetinho de banheiro estilizado – ou este logo de banda de death metal, como preferir. (Cortesia Nikon Small World / Norm Barker/Reprodução)

8. Besouro fotogênico zoom_out_map 8 /10 Este belo sorriso pertence a um exemplar de Sternochetus mangiferae, tipo de besouro conhecido popularmente como gorgulho da semente de manga (Cortesia Nikon Small World / Pia Scanlon/Reprodução)

9. Espiral do débito zoom_out_map 9 /10 Hologramas de segurança são aqueles adesivos prateados que brilham da cor do arco-iris e costumam vir estampados nas costas do cartão do banco. Se ampliados 10 vezes, têm essa cara aqui (Cortesia Nikon Small World / Haris Antonopoulos/Reprodução)

10. Cara de pólen zoom_out_map 10/10 Zoom nos grãos de pólen de uma planta, vistos 3 vezes maiores que o normal (Cortesia Nikon Small World / Csaba Pinter/Reprodução)

Quem levou o primeiro lugar (e o prêmio de US$ 3 mil) foi Yousef Al Habshi, dos Emirados Árabes, com um close do olho de um besouro. “Não é todo mundo que gosta de ver bichos pequenos, principalmente insetos. Pela micrografia, podemos encontrar um mundo completamente novo, que nunca havia sido visto antes”, disse Al Habshi ao site LiveScience.

Neste link, há uma lista de menções-honrosas, que expõe as fotografias de artistas que ficaram de fora do Top-20 mas também fizeram um trabalho de encher os olhos. Na galeria abaixo, a SUPER destacou as dez melhores, escolhidas por um júri de jornalistas e cientistas.