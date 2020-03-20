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Ciência

3 notícias sobre… música

Canções para acalmar gatos, evitar processos e queimar gordura.

Por Rafael Battaglia 20 mar 2020, 13h43 | Atualizado em 20 mar 2020, 16h44
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 (Yukari Maruya/Superinteressante)
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1) “Smelly cat”
Um estudo analisou o quanto uma canção composta especialmente para gatos pode deixá-los mais calmos. O teste acompanhou 20 gatos durante uma consulta veterinária. Os menos estressados estavam ouvindo uma canção com sons parecidos com o de ronronar, o de amamentar e, ainda, uma frequência semelhante à faixa vocal dos felinos.

2) Gerador de Dó Ré Mi

Damien Riehl e Noah Rubin, músicos que vivem nos EUA, criaram um algoritmo capaz de gerar 300 mil melodias de oito notas a cada segundo. Mais de 68 bilhões já foram feitas – e disponibilizadas em domínio público. O objetivo da iniciativa é questionar as leis atuais de direito autoral, e mostrar que plágios, às vezes, podem ser apenas fruto de coincidências. Vai que cola?

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3) Ritmo contagiante

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Músicas com ritmo acelerado podem aprimorar os efeitos dos exercícios físicos, reduzindo a sensação de esforço e aumentando a frequência cardíaca – o que torna a atividade mais benéfica. A natureza do treino importa. Músicas ligeiras foram mais eficazes em exercícios de resistência, como caminhadas, do que nos de alta intensidade, como levantamento de peso.(

Fontes: (1) Effects of music on behavior and physiological stress response of domestic cats in a veterinary clinic. (2) The Atlantic (3) The Psychophysiological Effects of Different Tempo Music on Endurance Versus High-Intensity Performances.

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