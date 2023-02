3 notícias sobre: novas tecnologias de propulsão

EUA querem foguete nuclear já em 2027

A Nasa anunciou que pretende desenvolver e testar, já nos próximos anos, um foguete movido a fissão nuclear – que, segundo a agência, poderia ser usado numa eventual missão tripulada a Marte. Mas a iniciativa, que terá a participação do Pentágono, também é uma resposta ao avanço militar da Rússia: desde 2019, o país está testando o 9M730 Burevestnik, seu míssil de propulsão nuclear.

“Motor de carro” futurista passa no primeiro teste

Um protótipo do Rotating Detonation Rocket Engine (RDRE), foguete que usa o mesmo princípio dos motores a explosão, como o dos carros, funcionou por 10 minutos – e gerou 2.000 kg de empuxo (1/10 de uma turbina de avião). Agora, a Nasa e a empresa IN Space, criadora do foguete, pretendem construir um modelo maior. O RDRE gasta menos combustível, e poderia ser usado em missões longas.

Cientistas desenvolvem minirraio trator

Esse dispositivo, que usa laser para puxar ou empurrar algo, é comum na ficção científica. Ele até existe de verdade, mas só em escala microscópica: é a chamada “pinça óptica”, usada para manipular átomos e nanopartículas. Agora, cientistas chineses conseguiram criar uma versão maior (1), capaz de mover uma plaquinha de silício e grafeno com 5 cm de largura. O raio requer ambiente controlado, com baixa pressão do ar.

Fonte 1. Macroscopic laser pulling based on the Knudsen force in rarefied gas. L Wang e outros, 2023.