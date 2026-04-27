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Introdução O cometa interestelar 3I/ATLAS, o terceiro objeto de fora do nosso sistema já detectado, revela segredos surpreendentes. Um novo estudo mostra que ele nasceu em um ambiente extremamente frio, a -240 °C, desafiando o que se sabia sobre a formação de mundos. Leia e entenda as implicações dessa descoberta cósmica.

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O 3I/ATLAS é apenas o terceiro objeto interestelar identificado, um visitante raríssimo no Sistema Solar. Pesquisadores descobriram que o cometa se formou em um ambiente ultracongelado, com temperaturas de cerca de –240 °C. A pista crucial veio da água deuterada, presente em proporção 30 vezes maior que em cometas do Sistema Solar. Dados do James Webb sugerem que o 3I/ATLAS pode ter até 12 bilhões de anos, surgindo nos primórdios da Via Láctea. A descoberta questiona a uniformidade das condições de formação de sistemas estelares no universo.

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Em 2025, astrônomos identificaram um visitante raríssimo passando pelo Sistema Solar. Ele vinha de fora, em uma trajetória aberta, rápida demais para estar presa à gravidade do Sol. Era o 3I/ATLAS – apenas o terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade.

Desde então, o cometa virou alvo de uma corrida científica. A ideia era aproveitar a breve passagem para extrair o máximo de informação possível sobre sua origem. Um novo estudo, publicado na revista Nature Astronomy, conseguiu avançar bastante nesse quebra-cabeça. A conclusão principal é que ele nasceu em um ambiente muito diferente do nosso – e, sobretudo, muito mais frio.

A pista mais importante veio da água. Cometas são ricos em gelo, o que funciona como um registro químico do lugar onde eles se formaram. No caso do 3I/ATLAS, os pesquisadores analisaram a proporção entre dois tipos de água. A comum, H₂O, e uma variação chamada “água deuterada”, em que um dos átomos de hidrogênio é substituído por deutério, uma versão mais pesada do elemento (com um nêutron a mais).

Essa diferença, que parece pequena, carrega informações valiosas. A quantidade de deutério presente na água depende das condições físicas do ambiente de origem, especialmente da temperatura. Em regiões muito frias, certos processos químicos favorecem a incorporação desse hidrogênio mais pesado nas moléculas.

Foi exatamente isso que apareceu nas medições. O cometa tem uma quantidade de água deuterada muito acima do normal: mais de 30 vezes a observada em cometas do Sistema Solar e mais de 40 vezes a registrada nos oceanos da Terra.

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Isso indica que o 3I/ATLAS se formou em um ambiente extremamente frio, com temperaturas de cerca de –240 °C.

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Chegar a esse resultado exigiu uma observação no momento certo. O cometa foi analisado poucos dias depois de passar pelo ponto mais próximo do Sol. Nessa fase, o calor faz o gelo da superfície sublimar, liberando gás e formando uma nuvem ao redor do núcleo. É essa nuvem, chamada de “coma”, que os cientistas estudam para identificar as substâncias presentes no objeto.

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Usando o radiotelescópio ALMA, no Chile, a equipe conseguiu detectar diretamente a água deuterada nessa nuvem. A água comum, por outro lado, não apareceu com clareza nos dados. Para contornar isso, os pesquisadores recorreram a modelos físicos que estimam sua quantidade com base em outras moléculas presentes no gás.

Mesmo com essa limitação, o resultado é consistente. A proporção entre os dois tipos de água é tão alta que praticamente não deixa margem para interpretação. O cometa se formou em um ambiente bem mais frio e provavelmente menos exposto à radiação do que aquele que deu origem ao Sistema Solar.

“Isso prova que as condições que levaram à criação do nosso Sistema Solar não são as mesmas em todo o espaço”, afirmou Teresa Paneque-Carreño, coautora do estudo, em comunicado.

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Essa assinatura química funciona como uma espécie de impressão digital. A relação entre deutério e hidrogênio é definida, em última instância, por processos que remontam ao início do Universo, mas é alterada ao longo do tempo por reações químicas que dependem muito da temperatura. O que o 3I/ATLAS preserva é um retrato dessas condições no momento em que se formou.

Outras observações reforçam a ideia de que estamos diante de um objeto incomum. Dados do telescópio espacial James Webb sugerem que ele pode ser extremamente antigo, com idade estimada entre 10 e 12 bilhões de anos. Se isso se confirmar, ele teria surgido nos primeiros estágios da Via Láctea, muito antes do nascimento do Sol.

Isso ajuda a explicar por que sua composição destoa tanto dos cometas conhecidos. Ele pode ter se formado em uma fase da galáxia em que os ambientes de formação planetária eram diferentes dos atuais, ou em regiões que evoluíram de outra forma.

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Ainda assim, várias perguntas permanecem abertas. Não é possível determinar de qual sistema estelar exatamente o 3I/ATLAS veio. Depois de ser expulso de sua estrela de origem, ele provavelmente passou bilhões de anos vagando pelo espaço interestelar, exposto a radiação de alta energia, o que pode ter alterado parcialmente sua composição.

Agora, o cometa já está deixando o Sistema Solar. Ele deve cruzar as órbitas dos planetas gigantes nos próximos anos e seguir viagem rumo ao espaço profundo. Não há como trazê-lo de volta. Mas os dados coletados durante essa breve passagem continuam sendo analisados.

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