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Ciência

3I/ATLAS: visitante interestelar passou por seu ponto mais próximo da Terra

Agora, o cometa começa sua jornada de saída do nosso Sistema Solar. Veja como acompanhar.

Por Bruno Carbinatto 19 dez 2025, 18h47 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h30
Fotografia do Telescópio Espacial Hubble que capturou o cometa interestelar 3I/ATLAS em novembro.
Fotografia do Telescópio Espacial Hubble que capturou o cometa interestelar 3I/ATLAS em novembro. (NASA/ESA/STScI/D. Jewitt (UCLA)/Processamento da imagem: J. DePasquale (STScI))/Reprodução)
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Bem-vindo, Atlas: nesta sexta-feira (19), o cometa interestelar que vem fascinando os astrônomos nos últimos seis meses acabou de passar pelo ponto mais próximo da Terra de toda sua trajetória. O visitante de outro sistema solar ficou a “apenas” 270 milhões de quilômetros de nós, ou 1,8 unidades astronômicas (UA).

É uma visita ilustre e rara: o Atlas é apenas o terceiro objeto vindo de fora do nosso Sistema Solar já identificado, após o 1I/ʻOumuamua, avistado em 2017, e o 2I/Borisov, de 2019.

Ele foi descoberto em 1º de julho pelos telescópios ATLAS, financiados pela Nasa e localizados no Chile. Desde então, vem sendo estudado de perto por astrônomos do mundo todo porque sua passagem nos permite entender como é a composição de objetos formados em outros sistemas solares.

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O cometa não representa perigo para a Terra: está a quase duas vezes a distância entre o nosso planeta e o Sol.

Observar o Atlas em seu ponto de maior aproximação é uma oportunidade e tanto para pesquisadores: vai permitir melhores análises da nuvem de poeira e gás que é liberada de seu núcleo à medida que o cometa é aquecido pelo Sol.

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Nos últimos meses, muitos observatórios mundo afora deram uma espiada no visitante. Recentemente, ele foi fotografado pelo telescópio Hubble (veja aqui).

O objeto ficou ainda mais famoso por causa de teorias de que o Atlas era, na verdade, uma nave alienígena. Essa ideia começou a ser propagada pelo astrônomo Avi Loeb, de Harvard, e ganhou muita força nas redes sociais nos últimos meses, apesar de haver consenso na comunidade científica de que o objeto é, de fato, um cometa de origem natural.

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No dia 29 de outubro, ele chegou a seu periélio (ponto mais próximo ao Sol). Agora, ele começa sua jornada de saída do nosso Sistema Solar, mas deve continuar a ser observável por mais alguns meses, segundo a Nasa.

O cometa não ficará visível a olho nu; só será possível observá-lo com telescópios. Você pode acompanhar a aproximação do 3I/ATLAS em uma transmissão ao vivo organizada pelo Virtual Telescope Project neste link.

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TAGS:
3I/ATLAS
COMETA
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