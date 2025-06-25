Continua após a publicidade

O verão de 1975 foi o verão de “Tubarão”.

O primeiro “blockbuster” provocou ondas de pânico e admiração no público. “Tubarão” – a história de um grande tubarão branco assassino que aterroriza uma cidade turística costeira dos Estados Unidos – capturou a imaginação das pessoas e, ao mesmo tempo, criou um medo generalizado do mar.

Chamar a obra-prima de Steven Spielberg de um filme de criaturas seria banal. Como o tubarão não aparece durante a maior parte do filme – dificuldades mecânicas fizeram com que a produção não tivesse um pronto para usar até o final das filmagens – o segredo foi aumentar o suspense e o medo. O filme despertou nos espectadores um medo inato pelo desconhecido, alimentando a ideia de que monstros estão à espreita sob a superfície do oceano, mesmo em locais rasos.

Continua após a publicidade

E como em 1975 os cientistas marinhos sabiam muito menos do que sabemos hoje sobre os tubarões e seu mundo, foi fácil firmar o mito do tubarão rebelde como uma máquina de comer assassina, juntamente com a suposição de que todos os tubarões devem ser assassinos irracionais e sedentos de sangue.

Mas, além de assustar muitos espectadores com o fato de que “não é seguro entrar na água”, “Tubarão” tem inspirado gerações de pesquisadores, inclusive eu. A curiosidade científica despertada por esse filme de terror com peixes ajudou a revelar muito mais sobre o que está sob as ondas do que se sabia há 50 anos. Minha própria pesquisa se concentra na vida secreta dos tubarões, sua evolução e seu desenvolvimento, e como as pessoas podem se beneficiar do estudo desses animais enigmáticos.

A parte mais importante dos tubarões: Suas mandíbulas e dentes

Meu trabalho concentrou-se talvez no aspecto mais aterrorizante desses predadores, as mandíbulas e os dentes. Eu estudo o desenvolvimento dos dentes de tubarão em embriões.

Continua após a publicidade

Os tubarões continuam a gerar um suprimento ilimitado de substituições de dentes durante toda a vida – é assim que eles mantêm sua mordida constantemente afiada.

Presas de casca dura, como moluscos e crustáceos, podem ser mais abrasivas para os dentes, exigindo uma substituição mais rápida. Dependendo da temperatura da água, a renovação de uma fileira inteira de dentes, semelhante a uma correia de distribuição (conhecida como correia dentada), pode levar de nove a 70 dias, por exemplo, no caso de tubarões-lixa, ou muito mais tempo em tubarões maiores. No tubarão branco, a substituição de uma fileira inteira pode levar cerca de 250 dias. Ainda assim, eles possuem uma vantagem enorme em relação aos seres humanos – pois nunca voltamos a ter dentes permanentes que foram danificados ou desgastados.

É interessante notar que os dentes dos tubarões são muito parecidos com os nossos, desenvolvendo-se a partir de células equivalentes, modeladas pelos mesmos genes, criando os mesmos tecidos duros, esmalte e dentina. Os tubarões podem ensinar aos pesquisadores como dominar o processo de renovação dos dentes. Seria muito importante para a odontologia se os cientistas pudessem usar os tubarões para descobrir como criar uma nova geração de dentes para pacientes humanos.

Continua após a publicidade

Peixes extraordinários

Como um grupo, os tubarões e seus parentes peixes cartilaginosos – incluindo raias e quimeras – são relíquias evolutivas que habitam os oceanos da Terra há mais de 400 milhões de anos. Eles existem desde muito antes do surgimento dos seres humanos e da maioria dos outros animais do nosso planeta, mesmo antes do surgimento dos dinossauros.

Os tubarões têm uma vasta gama de superpoderes que os cientistas só descobriram recentemente.

Continua após a publicidade

Seus poros eletrorreceptivos, localizados ao redor da cabeça e das mandíbulas, têm capacidades sensoriais incríveis, permitindo que os tubarões detectem campos elétricos fracos emitidos por presas escondidas.

Sua pele é protegida por uma armadura de dentes minúsculos, chamados dentículos dérmicos, compostos de dentina sensível, que também permite uma melhor hidrodinâmica de redução de arrasto. Biólogos e engenheiros também estão usando essa “tecnologia de pele de tubarão” para projetar soluções hidrodinâmicas e aerodinâmicas para futuros veículos, para que tenham baixo consumo de combustível.

Alguns tubarões são biofluorescentes, o que significa que eles emitem luz em diferentes comprimentos de onda após absorverem a luz azul natural. Esse padrão de cores fluorescentes emitidas sugere que a comunicação visual e o reconhecimento entre membros da mesma espécie são possíveis nas profundezas escuras.

Os tubarões podem migrar por enormes distâncias. Por exemplo, um tubarão-seda foi registrado viajando 17.000 milhas (mais de 27.000 quilômetros) durante um ano e meio. Os tubarões-martelo podem até mesmo se orientar pelo campo magnético da Terra para ajudá-los a navegar.

Os tubarões da Groenlândia apresentam um longo processo de envelhecimento e vivem centenas de anos. Os cientistas estimaram que um indivíduo tinha 392 anos de idade.

Ainda há muito mistério sobre os tubarões. Sabemos pouco sobre seus hábitos de reprodução e locais de seus berçários. Os esforços de conservação estão começando a visar a identificação de berçários de tubarões como forma de gerenciar e proteger populações frágeis.

Os programas de marcação e seus aplicativos “follow the shark” (siga o tubarão) permitem que os pesquisadores saibam mais sobre a vida desses animais e por onde eles andam, destacando o benefício da colaboração internacional e do envolvimento do público para a conservação de populações de tubarões ameaçadas.

Tubarões sob ataque

Os tubarões são uma incrível história de sucesso evolutivo. Mas eles também são vulneráveis na era moderna das interações homem-oceano.

Sua maturidade sexual tardia – de 15 a 20 anos ou mais em espécies maiores ou 150 anos em tubarões da Groenlândia – juntamente com o crescimento lento, longos períodos de gestação e estruturas sociais complexas tornam as populações de tubarões frágeis e menos capazes de recuperações rápidas.

Veja o tubarão branco (Carcharodon carcharias), por exemplo, a espécie do filme. A caça por troféus, o comércio de partes de seus corpos e os impactos da pesca comercial fizeram com que sua população diminuísse. Como resultado, eles receberam proteções básicas em nível internacional. Com isso, os números melhoraram, especialmente nos Estados Unidos, levando a uma mudança do status de criticamente ameaçado para vulnerável. No entanto, eles continuam criticamente ameaçados de extinção na Europa e no Mediterrâneo.

“Tubarão” foi filmado na ilha de Martha’s Vineyard, em Massachusetts. Após o gerenciamento cuidadoso e a designação de tubarões brancos como espécie proibida para a pesca em águas federais em 1997 e em Massachusetts em 2005, suas populações se recuperaram bem nos últimos anos.

Você poderia supor que mais tubarões significariam mais ataques, mas não é isso que observamos. Os ataques de tubarões sempre foram poucos e raros em Massachusetts e em outros lugares, e continuam sendo raros. É apenas um mito perpetuado pelo filme que os tubarões têm um gosto por humanos. Claro, eles podem confundir uma pessoa com uma presa; por exemplo, surfistas e nadadores podem parecer focas na superfície. Os tubarões em águas turvas podem até dar uma mordida de teste naquilo que parece ser uma presa.

Mas esses ataques são raros o suficiente para que as pessoas possam se livrar de seus medos irracionais de tubarões, como os de “Tubarão”. Quase todos os tubarões são tímidos, e a probabilidade de uma interação, ainda mais negativa, é incrivelmente rara.

É importante ressaltar que existem mais de 500 espécies de tubarões nos oceanos do mundo, cada uma delas um membro exclusivo de um ecossistema específico com um papel vital. Os tubarões têm todas as formas e tamanhos e habitam todos os oceanos, tanto os ecossistemas rasos quanto os profundos.

A maioria das interações registradas entre humanos e tubarões é inspiradora e não aterrorizante. Os tubarões realmente não se importam com as pessoas – no máximo, podem ser curiosos, mas não têm fome de carne humana. Quer os fãs de “Tubarão” tenham ou não superado o medo dos tubarões monstros do cinema, precisaremos de um esforço maior de conservação para continuar a proteger esses importantes guardiões do oceano.