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Ciência

57 novas espécies marinhas são descobertas em cânion submarino na Argentina

Espécimes foram encontrados no Cânion do Mar del Plata, um vale submarino em uma das regiões mais potencialmente biodiversas do Atlântico Sul.

Por Diego Facundini 10 out 2026, 12h00
Braço robótico cinza com detalhes amarelos e azuis segura um organismo marinho branco e alongado, com a ponta enrolada, sobre um fundo escuro e o leito marinho verde-azulado
 (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute/Divulgação)
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Uma expedição científica pelos cânions submarinos da Argentina realizada no ano passado levou à descoberta de 57 novas espécies marinhas, além de cinco gêneros taxonômicos inéditos.

Os achados foram confirmados em julho deste ano, após um workshop de apenas duas semanas realizado na Universidade Maimónides, em Buenos Aires. Na ocasião, 20 especialistas da América do Sul e da Europa se reuniram na capital argentina para verificar as amostras biológicas coletadas durante a expedição “Oasis Submarinos do Cânion do Mar del Plata”, liderada pelo Schmidt Ocean Institute entre julho e agosto de 2025.

A expedição deu um vislumbre inédito da biodiversidade escondida nas profundezas do Cânion do Mar del Plata, um vale submarino com 3.500 metros de profundidade localizado a 300 quilômetros da cidade de Mar Del Plata. Pesquisadores à bordo do navio oceanográfico RV Falkor (Too) utilizaram um veículo remoto para observar os ecossistemas marinhos, ao mesmo tempo em que transmitiam as imagens do fundo do mar ao vivo na internet. Ao longo dos 21 dias de viagem, mais de 4 milhões de espectadores se antenaram para ver as curiosas formas de vida sendo descobertas pelos cientistas.

O Cânion do Mar del Plata fica sob uma das regiões mais enérgicas do Atlântico Sul: a Zona de Confluência Brasil-Malvinas. Lá, a convergência de correntes quentes e salgadas com águas frias e ricas em nutrientes redistribui o calor dos trópicos para os polos, e cria as condições para que seus ecossistemas marinhos tenham uma altíssima produtividade biológica.

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Ainda assim, pouco se sabia até então sobre esses ecossistemas marinhos. Por mais de uma década, as pesquisas sobre a região estavam limitadas a amostras coletadas com redes entre 2012 e 2013. Porém, com a ajuda de um veículo operado remotamente (o “SuBastian”) equipado com câmeras e ferramentas de amostragem, os pesquisadores puderam entrar em contato direto com a vida lá embaixo.

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As novas espécies foram catalogadas no Ocean Census NOVA, uma plataforma open-access que armazena dados de espécies marinhas recém-descobertas. A maior parte – 22, no total – pertence ao filo dos equinodermos (como pepinos-do-mar e estrelas-do-mar). Entre eles, estava “Loki”, um pepino-do-mar com uma membrana frontal parecida com um par de chifres, que recebeu o apelido pela sua semelhança com o deus da mitologia nórdica.

Além desses, também foram descobertos mais 20 copépodes (um tipo de crustáceo), 14 cnidários (octocorais, gorgônias e penas-do-mar) e 1 molusco escafópode. A pena-do-mar que você vê na capa da matéria sendo coletado pelo braço robótico do veículo remoto é o um dos novos cnidários, que faz parte da família Pseudumbellula e ainda não recebeu seu nome científico oficial. Os espécimes coletados ficarão armazenados em acervos institucionais da Argentina, como o Museu Argentino das Ciências Naturais, em Buenos Aires.

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Com o sucesso dessa expedição, os pesquisadores do Schmidt Ocean Institute já planejam outra para o período entre fevereiro e março de 2027. Agora, a ideia é explorar outro cânion com uma biodiversidade potencialmente alta, e repetir o processo do workshop mais recente (organizado pela Nippon Foundation-Nekton Ocean Census).

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