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Introdução Criado na Nova Zelândia em oposição ao estilo silencioso dos border collies britânicos, o cão pastor huntaway conquistou as montanhas com seu latido estrondoso. Conheça as origens dessa raça singular, suas disputas curiosas em bares e os dilemas que cercam seu futuro no campo.

Principais Tópicos





Competições em bares neozelandeses premiam o huntaway com o latido mais potente Raça surgiu como alternativa enérgica ao pastoreio silencioso do border collie Cruzamentos com mastins e labradores ajudaram a amplificar a força da voz dos cães Reconhecimento oficial em 2013 revelou raízes genéticas ligadas ao Império Britânico Declínio das grandes fazendas de ovelhas impõe desafios para o futuro genético da raça

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Gareth Enticott é professor de Geografia Humana na Universidade de Cardiff (Reino Unido) e na Universidade de Waikato (Nova Zelândia). O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

As competições de cães pastores nem sempre acontecem em um campo. Algumas ocorrem em um bar.

Por toda a Nova Zelândia, os “bark-ups” são uma visão comum em bares e eventos agrícolas, e apresentam uma invenção local: a raça de cães huntaway, também conhecida como “Pastor da Nova Zelândia”. O objetivo do “bark-up” é simples: encontrar o cão com o melhor latido.

Para quem está de fora, o espetáculo levanta uma pergunta óbvia: por que alguém realizaria uma competição para encontrar o cão pastor que late mais alto? A resposta não está apenas nas fazendas de ovelhas da Nova Zelândia, onde o huntaway foi desenvolvido, mas na colonização do país, pois os cães pastores são raças do Império Britânico. É algo que exploro no meu novo livro.

O cão pastor moderno foi uma invenção vitoriana. A própria rainha Vitória era uma fã do collie, comprando os melhores exemplares dos pastores na fronteira entre a Inglaterra e a Escócia. Esses pastores estavam à frente do cenário emergente das competições de cães pastores no início do século XX.

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Por que os cães abanam o rabo? Não é só felicidade

Nesse processo, os cães pastores passaram a incorporar os valores morais vitorianos. O cão ideal demonstrava disciplina, inteligência, moderação, obediência e diligência e, talvez acima de tudo, silêncio durante o trabalho — qualidades que se aplicavam igualmente ao pastor.

Organizações como a International Sheep Dog Society reforçaram esses ideais. Sob a liderança de seu influente secretário honorário, James Reid, o border collie foi concebido não apenas como um cão útil na fazenda, mas como o ápice do aperfeiçoamento canino.

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Exportada para todas as colônias britânicas, tornou-se uma raça do império, carregando consigo ideias específicas sobre boa gestão de rebanhos, caráter moral e modernidade agrícola. Reid chegou a descrever o cão pastor como a base da economia pastoral, cuja inteligência e trabalho sustentavam o sucesso do Império Britânico.

Os colonos escoceses já haviam levado seus cães pastores para a Nova Zelândia em meados do século XIX. Mas seria um nativo de Northumbria, James Lilico, quem transformaria os cães pastores da Nova Zelândia. Chegando em 1894 para trabalhar como pastor, ele imediatamente mandou buscar seu cão, Captain, de volta de casa, decepcionado com os “vira-latas inúteis” que lhe haviam sido dados para trabalhar.

Assim começou meio século de importação dos melhores cães pastores que ele conseguia encontrar, geralmente cães vencedores de campeonatos, o que lhe rendeu o título de “rei dos collies da Nova Zelândia”. Lilico importou cães pastores que haviam sido criados com a qualidade conhecida como “olhar” (pastoreio por meio de um olhar intenso), que se tornara altamente valorizada entre os participantes de competições. Ao criá-los, Lilico defendeu a superioridade do que chamava de “cães da fronteira” em sua coluna semanal na revista New Zealand Farmer.

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As ações de Lilico não foram universalmente bem-vindas, em especial suas críticas aos cães pastores e aos pastores que trabalhavam nas regiões montanhosas da Nova Zelândia. Para os pastores dessas regiões, os cães de olhar intenso de Lilico eram lentos demais, delicados demais e não suficientemente enérgicos. Na visão deles, as ovelhas precisavam ser conduzidas, não hipnotizadas.

A alternativa deles era o huntaway. O que diferenciava o huntaway do border collie era seu latido. Sem cercas e em meio a vastas áreas abertas, o latido havia se tornado uma ferramenta valiosa para os pastores. Antes de partir para reunir as ovelhas, os pastores reuniam seus cães e os instruíam a latir. Esse latido — exatamente como os que se vê hoje nos bares — guiava as ovelhas à distância, de modo que, quando os pastores chegavam, as ovelhas já estavam em movimento.

Se o latido caracterizava o huntaway, sua aparência fazia exatamente o contrário. Fotografias antigas revelam uma variedade de aparências e tipos diferentes: desde cães pequenos e fofos até collies de aparência mais robusta. Mas, à medida que a pecuária ovina se expandiu da Ilha do Sul para a região montanhosa da Ilha do Norte, o huntaway começou a evoluir.

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Para tornar o huntaway mais poderoso para lidar com as teimosas ovelhas Romney, seu latido ficou mais alto. Experimentos de cruzamento envolvendo mastim, rottweiler, labrador, cão de caça e outras raças buscaram melhorar a potência de seu latido. Huntaways maiores tornaram-se mais comuns, mas, mesmo hoje, a raça resiste à padronização além de sua capacidade de latir o dia inteiro.

Fundamentalmente, embora o desenvolvimento da agricultura neozelandesa fizesse parte de uma “revolução das pastagens” científica, esses cientistas tinham pouco a ver com cães pastores. O huntaway, ao contrário, refletia o espírito dos fazendeiros, como um “cão prático para homens práticos”. Cientistas e associações de criadores foram mantidos bem afastados, por medo de estragar a raça.

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Reconhecimento e incerteza

Em 2013, o huntaway foi reconhecido como uma raça única pelo New Zealand Kennel Club, mas suas origens ainda eram incertas. Estudos genéticos recentes mostram que ele está relacionado ao border collie e a outras raças importadas no século XIX. Traços genéticos das raças utilizadas para o trabalho são mais difíceis de encontrar, reforçando a mitologia que envolve a raça.

Também pode ser que sua característica marcante — o latido — não seja simplesmente uma invenção neozelandesa, mas um eco de seu passado. Na Escócia, em 1935, James Reid havia proferido uma palestra celebrando o fato de o border collie ter superado todas as outras raças de cães pastores. Sua popularidade fez com que outros cães pastores que latiam, utilizados em todo o País de Gales e no sul da Inglaterra, perdessem espaço, sendo relegados à história.

Quando James Lilico escreveu sobre o huntaway em um de seus três livros, recebeu uma carta de um pastor do norte do País de Gales sugerindo que o huntaway não parecia diferente do cão conhecido como ci hanos, um cão que usava o latido para conduzir as ovelhas para as colinas na primavera.

Lilico planejava importar um desses cães como parte de um experimento de criação. Tal experimento poderia ser ainda mais valioso hoje, à medida que o pool genético do huntaway se estreita: o fechamento de grandes fazendas de ovelhas na Nova Zelândia está tornando a seleção genética um desafio. Isso levanta questões existenciais sobre os próprios cães pastores, pois, sem ovelhas, não haverá cães pastores.

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