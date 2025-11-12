Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

A evolução está fazendo este músculo desaparecer dos nossos braços. Descubra se você ainda o tem

Não é só com humanos: outros primatas também viram o músculo perder sua função.

Por Victor Bianchin 12 nov 2025, 14h19 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Músculo Palmaris Longus
 (CSHHO/Getty Images)
Continua após publicidade
A evolução está fazendo este músculo desaparecer dos nossos braços. Descubra se você ainda o tem Priorizar nos meus resultados Google

Existem muitas partes do nosso corpo que, ao longo dos milênios, foram perdendo seu papel. O dente do siso, por exemplo, era útil para mastigar alimentos duros — mas, com as técnicas de agricultura e a industrialização, as comidas ficaram mais macias e essa função se perdeu. Já o cóccix, que é uma aglomeração de cinco vértebras, é considerado um osso vestigial do que, em algum ponto da nossa evolução, foi uma cauda.

Um componente notável desse grupo é o músculo palmar longo (palmaris longus), um dos músculos flexores superficiais do antebraço. Esse músculo, em teoria, serve para ajudar na força do nosso agarrão. Na prática, porém, é outra história: os cientistas já observaram que remover esse músculo não causa nenhum prejuízo na força das mãos ou em qualquer outra função.

De fato, esse músculo é tão inútil hoje em dia que, pouco a pouco, está deixando de existir. Sua prevalência nos humanos varia bastante dependendo do lugar: na China, por exemplo, apenas 5% da população o possui, enquanto na Índia são 65%.

Pesquisas revelam que essas fortes variações não existem apenas na espécie humana, mas também em outros primatas como os chimpanzés (gênero Pan) e os gorilas (gênero Gorilla). Entre os orangotangos (gênero Pongo), porém, ele continua com uma forte presença. Qual a explicação? Segundo estudos, os orangotangos ainda possuem hábitos mais arbóreos, diferentemente das demais espécies citadas, que gostam de permanecer no solo. O palmaris longus tem exatamente essa função: ajudar na tração e sustentação do corpo pelos membros superiores. Portanto, nas espécies que ainda precisam dele, o músculo permaneceu.

Siga

Os cientistas acreditam que, devido a esse quadro, o palmaris longus pode estar passando por um caso de evolução não adaptativa. Na ciência, esse é o nome dado ao conjunto de mudanças evolutivas que ocorrem sem estarem diretamente relacionadas à seleção natural — ou seja, que não resultam de uma vantagem ou desvantagem na sobrevivência ou na reprodução dos indivíduos.

Continua após a publicidade

Essas mudanças acontecem por processos aleatórios e neutros, e não porque uma característica ajuda o organismo a se adaptar melhor ao ambiente. Mas essa evolução não adaptativa só vale para os hominídeos africanos, como o ser humano. Nos orangotangos, como dissemos, isso não ocorre, o que demonstra que o palmaris longus só perdeu a função para algumas espécies, não todas.

Eu ainda tenho?

Estima-se que, hoje, o palmaris longus esteja ausente em 22,4% da população humana, seja em ambos os braços ou apenas em um. Será que você ainda tem? É possível descobrir isso com um simples teste caseiro.

Continua após a publicidade

Estenda o braço e encoste a ponta do dedão junto ao dedo mínimo da mão. Em seguida, sem mudar a posição do braço, traga a mão em sua direção. Se você ainda tiver o palmaris longus, verá o músculo ficar proeminente no seu pulso, como neste vídeo:

Isso não significa, porém, que o palmaris longus esteja completamente obsoleto nos humanos. Muito pelo contrário: ele se tornou essencial em aplicações cirúrgicas, já que pode ser retirado do braço e usado em outros lugares. São três possíveis usos:

Continua após a publicidade
  • Enxertos de tendão: O palmaris longus é usado para substituir ou reparar tendões rompidos, especialmente nos dedos, no punho e até em outras partes do corpo.
  • Cirurgia plástica e reconstrutiva: Enxertos em reconstruções de lábio, orelha ou pálpebra. Suspensão do polegar ou reconstrução de ligamentos na mão.
  • Microcirurgia e cirurgia de nervos: Envolvimento em reconstruções de nervos periféricos, servindo como material de suporte ou cobertura.
Publicidade
TAGS:
evolução
Mundo Estranho
músculos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).