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Ciência

A relação entre o uso de redes sociais por crianças e o desempenho escolar, segundo novo estudo

Estudo com mais de 5 mil estudantes encontrou uma associação entre a entrada precoce nas redes sociais e pior desempenho escolar ao longo dos anos.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 4 ago 2026, 19h00
Mão de uma adolescente segurando um smartphone com a tela exibindo o título Social Media e ícones de aplicativos como Instagram, Threads, Facebook, TruthSocial, TikTok, X, WhatsApp e YouTube
 (Matt Cardy/Getty Images)
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Em 2022, 92% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usavam a internet, e 86% deles tinham pelo menos um perfil em redes sociais. Os dados são de um levantamento da TIC Kids Online de 2022, ligada ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. O País é um dos que mais utiliza redes sociais e telas no mundo – os brasileiros entre 16 e 64 anos passam, em média, 9 horas por dia conectados à internet. 

Diante desse cenário, a ciência vem investigando os impactos do excesso de telas na saúde, principalmente em crianças. Alguns já são bem conhecidos, como problemas de concentração, de sono, de visão e de saúde mental, além de sedentarismo e outros fatores.

Mas ainda há poucos estudos sobre o impacto da idade em que crianças e adolescentes criam suas primeiras contas em redes sociais – uma prática comum que, muitas vezes, ocorre antes da idade mínima permitida por essas plataformas. Instagram e TikTok, por exemplo, populares entre crianças e pré-adolescentes, têm a classificação indicativa de 16 anos de idade.

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Uma nova pesquisa com jovens italianos aponta que estudantes que criaram contas em redes sociais mais cedo apresentaram desempenho escolar inferior ao daqueles que esperaram mais alguns anos para começar a utilizá-las.

Os resultados foram publicados em 3 de agosto no periódico científico Nature Human BehaviourPara chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram dados de mais de 5 mil estudantes de entre 7 e 16 anos, que responderam a um questionário sobre o uso de mídias digitais ao longo da vida e realizaram provas padronizadas de italiano, inglês e matemática.

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Em seguida, compararam os alunos que criaram sua primeira conta entre a 6ª, a 7ª e a 8ª séries com aqueles que só passaram a usar redes sociais a partir da 9ª série. Apenas 16,3% dos participantes esperaram até a 9ª série para criar uma conta.

Quando comparados a esse grupo, os estudantes que ingressaram nas redes sociais ainda na 6ª série apresentaram notas mais baixas em italiano e matemática ao longo da vida escolar. Na 8ª série, a diferença correspondia a 0,22 desvio-padrão em italiano e 0,18 desvio-padrão em matemática. Na área da educação, diferenças superiores a 0,2 desvio-padrão costumam ser consideradas relevantes e equivalem, aproximadamente, a um atraso de seis meses de aprendizagem. Na 10ª série, a diferença em matemática era ainda maior.

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Os efeitos também apareceram entre os alunos que criaram contas na 7ª e na 8ª séries, embora com uma intensidade levemente menor. Ou seja: quanto mais cedo os estudantes começaram a usar redes sociais, maior foi a associação com um desempenho acadêmico inferior.

Curiosamente, os pesquisadores não observaram diferenças significativas nas notas de inglês. Uma possível explicação é a grande presença de conteúdos nesse idioma nas próprias redes sociais.

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“Os resultados fornecem evidências convincentes de que o engajamento precoce com as mídias sociais afeta negativamente a aprendizagem. Também encontramos evidências de que uma parte substancial desse efeito é mediada pela presença constante dos smartphones na vida dos estudantes em momentos-chave do dia”, escrevem os autores em trecho do estudo.

Uma das hipóteses levantadas é que a checagem frequente de notificações durante momentos de estudo funcione como um importante fator de distração.

Os autores ressaltam, porém, que o estudo possui limitações. A pesquisa não analisou fatores como o desempenho escolar dos alunos antes da criação das contas, a estrutura familiar ou a escolaridade dos pais, o que abre espaço para investigações futuras capazes de esclarecer melhor essa relação.

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