Airbnb vai selecionar voluntários para passar um ano na Antártida

O site de viagens Airbnb vai selecionar cinco voluntários para passar um ano na Antártida. O projeto, chamado Antarctic Sabbatical (“Antártida Sabática”, em inglês), é uma parceria da empresa com a Ocean Conservancy, ONG que defende o meio ambiente.

Os cinco escolhidos vão auxiliar um grupo de pesquisa coletando amostras de neve para um projeto que terá início em dezembro. O estudo irá investigar até que ponto os microplásticos já chegaram até a Antártida. Os resultados vão ajudar a entender mais sobre os impactos da poluição desse tipo de material.

O programa não exige experiência em pesquisa – apenas coragem para encarar a friaca. Dá uma olhada no vídeo promocional:

Pois é. Mas não é só de turista de Airbnb que vive a Antártida. Tem de tudo no continente gelado – de icebergs a geleiras ancestrais:

À deriva

Um bloco de gelo se desprendeu da terceira maior plataforma da Antártida. Ele pesa cerca de 300 bilhões de toneladas e tem 1.636 quilômetros quadrados – é maior que a cidade de São Paulo. O bloco, que agora virou iceberg, será monitorado para evitar acidentes marítimos. É o maior pedaço desprendido pela plataforma dos últimos 50 anos.

Velhos ares

Um gelo com mais de 1,5 milhão de anos será perfurado por uma equipe de cientistas. A camada, que fica três quilômetros abaixo da superfície, possui bolhas de gás presas em seu interior – um registro de como era a atmosfera da Terra no passado. Isso pode ajudar as previsões climáticas e a prever o efeito do CO2 no clima do planeta.