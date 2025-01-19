Alinhamentos planetários consecutivos são atração no céu no início de 2025

Nestes dias que antecedem o alinhamento planetário total que ocorrerá em 28 de fevereiro de 2025, o cosmos oferece um mês antes, por volta de 21 de janeiro, uma prévia com a visão de um alinhamento de seis dos sete planetas que compõem o Sistema Solar, excluindo a Terra.

Isso é uma estranha coincidência ou é algo que acontece periodicamente? Os planetas estão realmente “alinhados” no espaço como pessoas numa fila de supermercado?

Por que isso acontece

A definição do “Sistema Solar” é uma questão de influência. Chamamos de Sistema Solar o conjunto formado por nossa estrela, o Sol, e todos os objetos que são direta ou indiretamente influenciados por ela. E não se tratam apenas de planetas. Embora os planetas e seus respectivos satélites sejam os mais conhecidos, mas há muitos outros objetos por aí no Sistema Solar.

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Por exemplo, entre Marte e Júpiter há um espaço considerável, quase quatro vezes a distância entre a Terra e o Sol. Do ponto de vista astronômico, pareceria estranho que nenhum objeto tivesse se posicionado entre eles, não é mesmo? Bem, é de fato um espaço muito cheio.

Bem ali está o cinturão de asteroides e o planeta anão Ceres, ambos orbitando o Sol. Portanto, essa lacuna está longe de estar “vazia”.

Do Sol para além

Dos objetos maiores mais próximos aos mais distantes do Sol, temos os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, o cinturão de asteroides com Ceres, os planetas Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o outrora planeta (agora “planeta anão”) Plutão.

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Além dos dois citados acima, os planetas anões Haumea, Makemake e Eris orbitam o Sol, na ordem de menor para maior distância de nossa estrela, todos situados bem além de Plutão. E há mais candidatos a planetas anões que ainda não foram catalogados.

Se formos ainda mais longe, encontraremos o Cinturão de Kuiper, o “disco disperso” e a Nuvem de Oort. A Nuvem de Oort é uma “esfera” de pequenos objetos gelados que orbitam o Sol muito além de Netuno, a distâncias de cerca de um ano-luz de nossa estrela. Ela se estende por até um quarto da distância do Sol até Proxima Centauri, a estrela mais próxima da nossa, e acredita-se que cometas de longo período, como o conhecido Halley, tenham origem nessa nuvem.

O objeto mais distante catalogado como pertencente ao Sistema Solar é o 2018-AG37, apelidado de “Farfarout”. Observado em 2018 por astrônomos do Observatório do Havaí (EUA), ele faz parte da Nuvem de Oort.

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Sistema Solar em movimento

Todos os planetas do Sistema Solar, bem como Ceres e todos os objetos entre Marte e Júpiter, orbitam o Sol aproximadamente num mesmo plano chamado “plano da eclíptica”, ou em planos muito próximos a ele.

A eclíptica é a linha curva que descreve o caminho do Sol ao redor da Terra em seu movimento aparente, conforme visto da superfície da Terra.

Em contraste, os planetas anões além de Netuno orbitam o Sol em planos muito diferentes do plano da eclíptica. O menor desvio é o de Plutão (10,59°), e o maior é o de Éris (44,18°).

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O movimento planetário ao redor do Sol pode ser descrito quase perfeitamente usando a mecânica newtoniana e as três leis de Kepler:

Primeira lei: Todos os planetas se movem ao redor do Sol descrevendo órbitas elípticas, com o Sol em um dos focos da elipse.

Segunda lei: o vetor do raio que une cada planeta ao Sol percorre áreas iguais em tempos iguais.

Terceira lei: Para qualquer planeta, o quadrado de seu período orbital (o tempo que leva para fazer uma volta completa em torno do Sol) é diretamente proporcional ao cubo do comprimento do semi-eixo maior de sua órbita elíptica (a distância máxima do Sol na qual ele está em movimento).

Embora pareça bastante abstrata, a terceira lei nos diz que o tempo que um planeta leva para dar uma volta completa no Sol é maior quanto maior for a distância do planeta para o Sol. Mas essa relação não é linear: se um planeta está duas vezes mais distante do Sol do que outro, o tempo que leva para dar uma volta em torno dele não é duas vezes maior.

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Com tudo isso em mente, é hora de juntar as peças. Considerando as órbitas, as distâncias, os movimentos e os planetas, é possível deduzir que um alinhamento planetário é apenas uma questão de tempo. Só temos que esperar que todos os planetas coincidam estar no mesmo “lado” em seu caminho ao redor do Sol.

Alinhamento planetário visto da Terra

Mas há dois tipos de “alinhamento planetário”. O primeiro ocorre quando todos os planetas se encontram no mesmo lado do Sol em uma falsa linha reta imaginária vista do próprio Sol.

Entretanto, os planetas não podem se alinhar perfeitamente em três dimensões. Mesmo uma coincidência mais ampla, dentro de um quadrante (uma região de 90 graus da eclíptica), isto é altamente incomum, tanto que ocorre apenas sete vezes a cada milênio. Além disso, os planetas podem parecer espalhados pelo céu para um observador na Terra. De acordo com especialistas, o próximo “superalinhamento planetário” só deve acontecer em 6 de maio de 2492. Nenhum de nós estará vivo para ver.

A segunda definição responde a um fenômeno visual mais marcante. Quando a Terra faz parte do grupo de planetas que estão no mesmo lado do Sol, o observador terrestre tem a impressão de que os planetas estão “juntos” no céu. Quanto menor o setor em que os planetas estão visíveis, mais impressionante se torna este aparente alinhamento.

Os dois alinhamentos que teremos em janeiro e fevereiro de 2025 correspondem à primeira definição, portanto os planetas parecerão pseudoalinhados no céu.

Para observar o alinhamento planetário, no entanto, devemos ser capazes de distinguir entre planetas e estrelas.

De modo geral, as estrelas cintilam e os planetas, não. O cintilar é semelhante ao tremeluzir, aumentando e diminuindo continuamente o brilho, de modo que os planetas aparecerão como pontos de brilho mais constante.

Vênus será o planeta mais brilhante, seguido por Júpiter. Por outro lado, Saturno aparecerá como um ponto brilhante próximo a Vênus. Depois de localizarmos esses três planetas no céu, teremos de olhar ao redor da linha que os une para localizar os planetas restantes. Embora Vênus, Júpiter, Saturno e Marte sejam visíveis a olho nu, mantenha um par de binóculos à mão para não perder os demais.