Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Alpinistas escalam até o topo do Everest em cinco dias usando gás xenônio

Ele acelera em semanas o processo de aclimatação ao ar rarefeito. Método, porém, traz riscos – e foi rechaçado pela comunidade de montanhistas.

Por Manuela Mourão 5 jun 2025, 08h13 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
foto do monte everest
 (Punnawit Suwuttananun/Getty Images)
Continua após publicidade
Alpinistas escalam até o topo do Everest em cinco dias usando gás xenônio Priorizar nos meus resultados Google

Cerca de 7 mil pessoas já chegaram ao topo do Monte Everest, e a maioria precisou de pelo menos dois meses para se aclimatar com a montanha. É que a sobrevivência começa muito antes do cume: trata-se de um processo tedioso e exaustivo de se acostumar ao ar rarefeito.

A escassez de oxigênio pode causar inchaço cerebral, insuficiência pulmonar – e a morte. Isso sem contar com os anos de preparo físico que subir a maior montanha do mundo exige. Haja fôlego.

Agora, um grupo de alpinistas britânicos fez o impensável: realizou o caminho do acampamento-base ao cume em menos de três dias. A viagem total, de Londres ao Himalaia, ao topo do monte e de volta para a base durou menos de uma semana.

O feito não é milagre. Na verdade, o truque é bem simples. O grupo, composto por quatro montanhistas, inalou xenônio (Xe), um gás nobre da nossa tabela periódica.

Siga
Continua após a publicidade

Esse gás é inodoro, inerte e mais conhecido por seu uso na anestesia. O xenônio há anos intriga cientistas por sua capacidade curiosa de ativar o fator induzível por hipóxia – uma espécie de interruptor molecular que o corpo aciona quando é exposto a ambientes com pouco oxigênio.

“O que essas pessoas afirmam ter feito foi basicamente encontrar uma maneira de ativar a adaptação aos baixos níveis de oxigênio — sem nunca precisar ir à altitude

Continua após a publicidade

”, explicou Hugh Montgomery, professor de medicina intensiva na University College London e alpinista que já liderou uma expedição ao Everest para estudar como os humanos respondem à hipóxia.

Médicos já haviam experimentado o xenônio para “pré-condicionar” pacientes antes de grandes cirurgias, como procedimentos cardíacos, nos quais a privação de oxigênio é um risco. Mas a prática nunca se popularizou. “Não se mostrou tão protetiva quanto gostaríamos”, observou Montgomery para o jornal New York Times.

Em janeiro, a Federação Internacional de Escalada e Montanhismo disse em uma declaração que não há provas que mostrem que o gás xenônio melhorasse o desempenho no esporte, acrescentando que “o uso inadequado pode ser perigoso”. Acrescentou também que “de acordo com a literatura, os efeitos no desempenho não são claros e provavelmente inexistentes”, acrescentou a federação. Além disso, a automedicação com xenônio envolve riscos sérios. O gás funciona como anestésico e uma dose excessiva pode levar à perda de consciência, lesões ou até morte. 

Continua após a publicidade

Ainda assim, o grupo britânico seguiu em frente. Dez semanas antes de pisar no Nepal, eles começaram a dormir em tendas hipóxicas: uma ferramenta cada vez mais comum entre alpinistas de elite, que simula as condições de alta altitude ao reduzir a quantidade de oxigênio no ar de barracas. Duas semanas antes da partida, os montanhistas voaram até Limburg, na Alemanha, onde visitaram o médico Michael Fries, que vinha experimentando o uso de gases inalados em sua clínica nos arredores de Frankfurt.

Lá, os alpinistas colocaram máscaras conectadas a ventiladores, enquanto um anestesiologista introduzia lentamente concentrações crescentes de xenônio em seus sistemas. A ideia: induzir, de forma antecipada, a adaptação natural do corpo à privação de oxigênio, antes mesmo de chegarem às encostas do Everest.

Continua após a publicidade

Quando chegaram ao acampamento-base, pularam as tradicionais semanas de subidas e descidas para aclimatação. Em vez disso, partiram direto para o cume.

Deu certo. Ou, pelo menos, funcionou o suficiente. Essa foi uma das subidas mais rápidas já feitas por um grupo sem aclimatação na montanha. Para efeito de comparação, o recorde absoluto de velocidade continua sendo de Lakpa Gelu, da etnia sherpa do Himalaia, que subiu até o topo em pouco menos de 11 horas. 

Continua após a publicidade

A estratégia dos britânicos não foi bem vista pela comunidade de alpinistas nem pelo governo local. O diretor do departamento de turismo do Nepal, Himal Gautam, responsável por regulamentar expedições nas montanhas do país, disse em uma entrevista que usar o gás era “contra a ética da escalada e que prejudicaria a indústria do turismo do país e os sherpas que ajudam os escaladores, reduzindo seu tempo na montanha”.

Ao Times, Montgomery acrescenta que “será mesmo que é uma boa ideia que todos possamos ter o que queremos, quando queremos, tão rápido quanto queremos? Será que estamos perdendo o sacrifício que às vezes é preciso fazer para alcançar a conquista?”.

Publicidade
TAGS:
Everest
Montanha
monte everest
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).