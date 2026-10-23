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Ciência

“Ameba de fogo” consegue sobreviver e se reproduzir a 63 ºC, quebrando recordes

Cientistas descobriram um novo ser vivo extremófilo vivendo nas fontes termais de um parque vulcânico.

Por Bruno Carbinatto 23 out 2026, 06h00
Microscopia de bactérias em forma de bastonetes e aglomerados irregulares, flutuando em um fundo cinza escuro.
 (Imagem de Beryl Rappaport via Join Space/Reprodução)
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Em 1972, dois cientistas escreveram um artigo argumentando que formas de vida complexas não conseguiriam sobreviver e se reproduzir em temperaturas acima de 60 ºC. Por mais de 50 anos, essa regra se manteve de pé.

Agora, porém, cientistas da Universidade de Syracuse, nos EUA, descobriram uma ameba que consegue se reproduzir a 63 ºC e se mantém viva e em movimento até 64 ºC, quebrando todos os recordes anteriores.

Trata-se da espécie Incendiamoeba cascadensis, apelidada de “ameba de fogo”. Ela foi encontrada em águas termais do Parque Nacional de Lassen Volcanic, na Califórnia (EUA), e descrita num novo artigo publicado no periódico científico Cell

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Alguns seres vivos simples, como bactérias e as chamadas arqueas, conseguem sobreviver e se reproduzir em temperaturas altíssimas, ultrapassando até os 100 ºC (limiar em que a água começa a ferver). Mas esses seres unicelulares são procariontes – formados por células primitivas, que não têm, por exemplo, um núcleo definido para proteger e armazenar seu material genético.

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Já os seres eucariontes têm células mais complexas, com núcleo definido. É o caso dos animais, por exemplo, e também das amebas – que, apesar de serem unicelulares e microscópicas, são mais complexas que as bactérias.

Achava-se que nenhum ser eucarionte conseguia viver acima dos 60 ºC, mas a nova ameba quebrou esse mito. 

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Além de se reproduzir até os 63 ºC e se manter móvel até os 64 ºC, ela também consegue suportar brevemente até os 70 ºC quando entra num estado de dormência, chamado de cisto.

Os cientistas sequenciaram e estudaram o genoma da ameba de fogo para tentar entender como ela suporta as temperaturas vulcânicas. Uma hipótese, com base nessa análise, é que ela tem mecanismos para manter suas proteínas e membranas mais estáveis, além de ferramentas para reparar proteínas danificadas. A ameba também parece ser capaz de adaptar seus comportamentos e sua velocidade de deslocamento quando as temperaturas se tornam excessivamente elevadas.

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