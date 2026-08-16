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Ciência

Anomalias em peixes do ES podem ter sido causadas por desastre de Mariana, sugere estudo

Mais de 60% dos animais analisados apresentaram deformidades em estruturas internas; relação com rompimento da barragem ainda é uma hipótese.

Por Amanda Nascimento 16 ago 2026, 17h02
Uma mão suja segura um peixe pequeno, prateado e azulado, com barbatanas dorsais espinhosas, sobre um balde amarelo embaçado
 (Rafael Lima Oliveira/Acervo Pesquisadores via Abori/Reprodução)
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Um estudo feito por pesquisadores brasileiros identificou, no litoral do Espírito Santo, o maior índice de anomalias já observado em peixes costeiros de todo o país. Segundo a pesquisa, 60,5% dos animais da espécie Stellifer naso apresentaram deformidades nos chamados otólitos sagitais – estruturas calcificadas localizadas nos ouvidos internos dos animais, responsáveis pelo equilíbrio e pela detecção de sons.

A título de comparação, a maior taxa de deformações já descrita em otólitos até então era de apenas 27,11%, entre os bagres da espécie Cathorops spixii.

É relativamente comum que espécies que habitam águas rasas, como zonas costeiras, sejam mais vulneráveis à poluição acumulada na lama e na areia e, por isso, apresentem anomalias

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. Ainda assim, o número sem precedentes de alterações encontradas nos arredores do município capixaba de Conceição da Barra levou os pesquisadores a outra hipótese. 

Eles sugerem que a alta incidência de malformações pode estar relacionada ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em novembro de 2015. Em apenas 16 dias, o desastre liberou entre 50 milhões e 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, que percorreram o rio Doce até desaguar no Oceano Atlântico, na altura do município de Linhares (ES). 

“Comparando com outros trabalhos similares no Brasil e também expandindo para outras regiões, o nosso trabalho teve um resultado bem acima da média em quantidade de peixes com anomalias, o que possivelmente está relacionado às marcas do desastre”, destaca o pesquisador Jonas Andrade-Santos, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

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Mas é difícil afirmar com certeza que esta é a causa do fenômeno, já que pesquisadores não têm amostras de peixes na região antes da tragédia. Ou seja, trata-se de uma hipótese não confirmada.

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O que se sabe é que os Stellifer naso analisados pela pesquisa foram coletados quase sete anos após o rompimento da barragem, em 2022, e ainda apresentavam altas taxas de malformações. A persistência seria uma evidência da lentidão na recuperação do ecossistema costeiro do Espírito Santo. 

É por isso Andrade defende iniciativas de coleções biológicas de referência em universidades locais – o que, claro, precisa de financiamento. Isso permitirá que futuros estudos avaliem o impacto exato da contaminação ambiental nos seres vivos da região.

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A equipe encontrou um padrão específico nas alterações morfológicas: elas se apresentaram em duas regiões dos otólitos – a porção ventral e a margem caudal do sulco acústico. Eles identificaram esse padrão em 38 espécimes analisados, coletados na foz do Rio São Mateus, nas proximidades de Conceição da Barra. 

O próximo passo para os pesquisadores é compreender a fundo a gravidade da possível contaminação a partir de análises químicas. Assim, eles esperam identificar a composição dos minerais que deformaram os otólitos e, eventualmente, expandir o escopo do estudo para observar anomalias externas, como deformações nas nadadeiras dos peixes.

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A equipe também pretende atuar em outras frentes. O objetivo a longo prazo é monitorar a área de forma contínua com a ajuda de instituições locais focadas na recuperação do ecossistema.

Além disso, o plano é repetir a pesquisa na região daqui a cinco ou dez anos para avaliar se o ambiente costeiro impactado apresentará algum sinal de recuperação com o passar do tempo.

O estudo foi publicado na revista Ocean and Coastal Research.

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TAGS:
desastre ambiental
Peixes
Poluição
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