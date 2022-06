Aranhas-lobo fazem “shows” complexos para impressionar fêmeas

Uma pesquisa com uma espécie de aranha descobriu que as fêmeas preferem os machos que realizam cortejos mais complexos. De nome científico Schizocosa stridulans, as aranhas-lobo sinalizam às fêmeas flexionando seus apêndices, sacudindo seus abdomens e batendo suas patas dianteiras de forma ritmada.

Cientistas observaram 44 performances de acasalamento dessa espécie de aranha, e descobriram que as nove aranhas macho que conquistaram parceiras realizaram sinais mais complexos.

Para mostrar que está disposta a acasalar, a fêmea libera uma seda carregada de feromônios. O macho percebe e, geralmente, começa provando da seda. Em seguida vem a performance: ele bate as patas dianteiras e chacoalha o abdome produzindo tremores. A fêmea sente essas vibrações e pode corresponder, ou não, ao chamado.

“Queríamos entender por que os machos usam sinais complexos em vez de apenas simples. Sinais complexos consomem muita energia e tempo para serem produzidos e podem até aumentar o risco de atrair predadores,” diz Noori Choi, um dos autores do estudo. Veja abaixo um trecho do ritual:

Para descobrir, ele recorreu a um experimento que sua orientadora de doutorado, Eileen Hebets, havia conduzido anos antes. Ela e sua equipe colocaram uma fêmea de aranha-lobo em uma câmara à prova de som e, depois de alguns minutos, também colocaram um macho. Com uma câmera, registraram todos os sinais visuais do cortejo; e, com a ajuda de um vibrômetro a laser, captaram qualquer sinal vibratório que tenha sido direcionado pelo macho.

Ao estudar e analisar esse dados, ele percebeu que os nove machos bem sucedidos haviam realizado sinais mais complicados – coisas como improvisar e mudar o ritmo – do que os outros 35 recusados.

Com o andar da pesquisa, eles descobriram que a atenção dada às fêmeas também pode ser algo vantajoso. Os que conseguiram acasalar aumentaram ainda mais a complexidade da performance quando paqueravam fêmeas maiores – que geralmente são mais propensas a dar à luz a uma prole grande e saudável. As batidas também ficavam mais elaboradas conforme o cortejo prosseguia, indicando uma possível resposta a sinais de interesse das fêmeas.

“Quando você está falando sobre aranhas, e isso é algo que as pessoas não percebem, os sinalizadores estão prestando atenção aos receptores, estão prestando atenção ao ambiente e se ajustando de acordo,” diz Hebets.

“Vemos isso em muitos outros grupos de animais, mas as pessoas geralmente ficam surpresas quando veem aranhas se envolvendo nesses comportamentos sofisticados. Elas são tão sofisticadas quanto qualquer outro animal quando o assunto é comunicação.”

O motivo da preferência por sinais mais elaborados ainda é um mistério. Uma das hipóteses apresentadas é que essa complexidade reflita alguma qualidade do macho que a fêmea veja como vantajosa para sua linhagem.

Os cientistas não encontraram uma ligação entre proeza física do macho e complexidade dos seus sinais. Contudo, pesquisas anteriores sugerem que as fêmeas buscam duas características: habilidade e vigor. Ambas necessárias para coordenar um flerte complexo.

Outra explicação é que, assim como acontece entre humanos, as fêmeas das aranhas-lobo fiquem cansadas de receber a mesma cantada de sempre, e prefiram os mais criativos.

“Existem muitos estudos que mostram que os animais preferem novidades, de alguma forma”, afirma Hebets. “A complexidade crescente, especialmente ao longo do tempo, pode até ser pensada como uma novidade – os machos constantemente mudando as coisas para manter o interesse das fêmeas.”