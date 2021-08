Arroz transgênico funciona como vacina

Cientistas da Universidade de Tóquio modificaram geneticamente o arroz comum, inserindo nele fragmentos de DNA da bactéria V. cholerae – que provoca a cólera, uma doença que afeta 3 a 5 milhões de pessoas por ano no mundo (causando até 140 mil mortes).

Os cientistas realizaram testes clínicos de Fase 1 (cujo objetivo é verificar se uma vacina ou medicamento é tóxico), com 30 voluntários recebendo quatro doses da vacina por via oral: eles comeram uma quantidade bem pequena do arroz, de 1 a 6 gramas. Resultado: os voluntários desenvolveram anticorpos contra a cólera, indicando que a vacina funciona (1).

13% deles apresentaram efeitos colaterais, com os mais frequentes sendo diarreia (3%) e redução na quantidade de ferro no sangue (7%). Já existem outras vacinas contra a cólera, mas uma versão comestível seria mais fácil de produzir e administrar.

