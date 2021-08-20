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Ciência

Arroz transgênico funciona como vacina

Ele contém genes de uma bactéria - e protege contra a doença que ela provoca, causadora de 140 mil mortes por ano no mundo

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2021, 07h56
Ilustração 3D de prato com arroz em formato de seringa.
 (Mari Andrello/Superinteressante)
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Arroz transgênico funciona como vacina Priorizar nos meus resultados Google

Cientistas da Universidade de Tóquio modificaram geneticamente o arroz comum, inserindo nele fragmentos de DNA da bactéria V. cholerae – que provoca a cólera, uma doença que afeta 3 a 5 milhões de pessoas por ano no mundo (causando até 140 mil mortes).

Os cientistas realizaram testes clínicos de Fase 1 (cujo objetivo é verificar se uma vacina ou medicamento é tóxico), com 30 voluntários recebendo quatro doses da vacina por via oral: eles comeram uma quantidade bem pequena do arroz, de 1 a 6 gramas. Resultado: os voluntários desenvolveram anticorpos contra a cólera, indicando que a vacina funciona (1).

13% deles apresentaram efeitos colaterais, com os mais frequentes sendo diarreia (3%) e redução na quantidade de ferro no sangue  (7%). Já existem outras vacinas contra a cólera, mas uma versão comestível seria mais fácil de produzir e administrar.

Fonte 1. Oral MucoRice-CTB vaccine for safety and microbiota-dependent immunogenicity in humans: a phase 1 randomised trial. Y Yuki e outros, 2021.

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TAGS:
vacina
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