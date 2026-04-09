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Introdução Em um gesto solene, astronautas da Artemis II batizam uma cratera lunar de “Carroll” em homenagem à falecida esposa do comandante Reid Wiseman. A missão também alcançou um novo recorde de distância da Terra, revelando o lado humano e os desafios pessoais por trás da exploração espacial. Uma história de amor e superação no espaço.

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Astronautas da Artemis II nomeiam cratera lunar de “Carroll” em tributo póstumo. A homenagem é para Carroll Taylor Wiseman, esposa do comandante Reid Wiseman e mãe de suas duas filhas. A missão quebrou o recorde de distância da Terra para um voo tripulado, atingindo mais de 400 mil quilômetros. Saiba mais sobre a história pessoal de Reid Wiseman e o apoio da NASA às famílias dos astronautas.

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Carroll. Foi o nome escolhido pelos astronautas da missão Artemis II para uma cratera até então anônima, localizada na divisa entre os dois hemisférios da Lua – o visível e o oculto. Lá em cima, num ponto brilhante vez ou outra visível aqui da Terra, a homenageada é a americana Carroll Taylor Wiseman, enfermeira pediatra que morreu vítima de um câncer em 2020, aos 46 anos.

Carroll foi esposa e teve duas filhas de Reid Wiseman, comandante que, agora, lidera o primeiro sobrevoo tripulado da Lua em mais de meio século. Após atravessar o lado oculto da Lua, a missão da Nasa começa seu trajeto de volta para a Terra, e deve aterrissar nas águas do Oceano Pacífico na sexta-feira (10).

A cerimônia de batismo de crateras marcou a ocasião de um novo recorde quebrado pelos astronautas: na última segunda-feira (6), a mais de 6 mil quilômetros da superfície oculta da lua, os quatro tripulantes da cápsula Orion estavam mais distantes da Terra do que qualquer outro ser humano na história.

O relógio batia 14h56 no horário de Brasília quando os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen atingiram o marco de 400.171 quilômetros de distância do nosso planeta. Pouco tempo depois, os tripulantes contataram a equipe da Nasa na Terra para descrever duas pequenas crateras “relativamente novas”, sem nome.

A primeira fica a noroeste da bacia lunar Orientale, e recebeu o apelido de Integrity – o mesmo dado pelos tripulantes à cápsula Orion. A outra, logo ao nordeste da primeira, virou Carroll.

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“É um ponto brilhante na Lua”, descreveu ao microfone, com a voz embargada, o canadense Jeremy Hansen. “Fica no lado visível da fronteira, então, em alguns momentos do trânsito da Lua ao redor do planeta, nós conseguiremos ver isso da Terra”.

Para serem oficializados, os nomes ainda precisam da aprovação da União Astronômica Internacional, a sociedade científica de astrônomos de todo o planeta responsável pela nomenclatura dos corpos celestes e de suas características.

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Quando Carroll Wiseman recebeu o diagnóstico de câncer, o agora comandante Reid Wiseman quis abandonar a carreira de astronauta em Houston, no Texas, para levar a esposa até o estado da Virgínia, onde ela havia nascido. Mas foi Carroll quem obrigou o comandante a ficar.

Hoje em dia, ele cuida sozinho das duas filhas que teve com Carroll – Ellie e Katie, já adolescentes. Reid é veterano da Marinha e foi antes ao espaço, mas, segundo sua biografia no site da Nasa, a fase mais desafiadora de sua vida foi justamente a que passou como pai solo.

Quando, em 2023, recebeu a notícia de que comandaria a missão Artemis II, só sentiu preocupação. “Foi bem pesado. Não é como se você tivesse ganhado na loteria e saísse correndo e pulando de alegria. Não foi essa a sensação de forma alguma”, disse em podcast da Nasa. Contar para as filhas, segundo ele, também foi difícil – mas elas reagiram com entusiasmo.

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Uma volta pela Lua é não causa estresse apenas aos astronautas. Da seleção ao treinamento, até a decolagem de fato, a rotina dos trabalhos espaciais frequentemente domina, também, a vida de suas famílias. Por isso, a Nasa possui programas dedicados aos familiares de seus astronautas, como o Astronaut Spouses Group, que pretende criar redes de apoio entre as famílias dos tripulantes.

“Alguns anos atrás, nós começamos essa jornada na nossa família unida de astronautas e perdemos uma pessoa amada”, disse Jeremy Hansen ao centro de controle da Nasa, na segunda-feira. “O nome dela era Carroll. Esposa de Reid. Mãe de Katie e Ellie. Para achar essa [cratera], basta olhar para [a cratera] Glushko. Fica logo ao noroeste dessa, na mesma latitude que [a cratera] Ohm, e é um ponto brilhante na Lua. Nós gostaríamos de chamá-la de Carroll”.

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No registro em vídeo, o comandante Reid Wiseman coloca a mão no ombro de Hansen, flutua em sua direção e lhe dá um abraço. Há uma pausa. Os outros dois tripulantes, Victor Glover e Christina Koch, também se juntam para um grande abraço em gravidade zero.

“Crateras ‘Integrity’ e ‘Carroll’. Alto e claro”, confirma a voz da Terra.

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