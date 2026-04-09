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Ciência

Artemis II: astronautas tiveram dois anos de treinamento fotográfico para tirar fotos da Lua

Aulas práticas, expedições em locais remotos e uma Lua inflável foram alguns dos preparativos da tripulação para garantir os melhores cliques.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 9 abr 2026, 10h00 | Atualizado em 9 abr 2026, 13h31
Fotografia da tripulação do Artemis II pratica fotografia lunar no Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston.
 (NASA/Kelsey Young/Divulgação)
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Artemis II: astronautas tiveram dois anos de treinamento fotográfico para tirar fotos da Lua Priorizar nos meus resultados Google

Tirar uma foto da Lua com o celular do conforto da sua casa já é um desafio e tanto – agora imagine no espaço, em microgravidade, dentro de uma pequena cápsula e observando o astro através de uma janelinha.

Foi esse o desafio dos astronautas da Artemis II, que, nesta segunda-feira (6), realizaram um sobrevoo lunar. Além de protagonizarem a primeira missão tripulada à Lua do nosso século, eles entraram para a história ao se tornarem os humanos que viajaram mais longe da Terra até agora.

Mais do que simplesmente observar a Lua, era necessário que a tripulação – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen – capturasse fotografias de alta qualidade do satélite natural da Terra, valiosas para estudos científicos e futuras missões lunares. A nave só fez um único sobrevoo; errar não era uma opção.

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Para isso, eles estavam equipados com dispositivos diversos (três câmeras profissionais Nikon, quatro GoPros e quatro iPhones) e passaram por dois anos de treinamento fotográfico para garantir os melhores cliques.

Fotografia do astronauta Jeremy Hansen captura uma imagem através da cobertura da câmera que protege a janela 2 da espaçonave Orion.
(NASA/Divulgação)

Parte dos preparativos foi realizada no Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas. Lá, eles tiveram aulas sobre as características geológicas da Lua, aprendendo sobre suas crateras, suas variações de cor, a reflexividade do satélite e as texturas da superfície.

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A equipe também estudou as melhores técnicas fotográficas para registrar esses elementos com precisão, com especialistas em fotografia.

O objetivo era que os astronautas desenvolvessem um olhar científico sobre a superfície lunar. Eles teriam que identificar estruturas à distância, tirar fotos desses pontos e gravar áudios com descrições tecnicamente embasadas do que estavam vendo. 

No treinamento, os astronautas utilizaram uma réplica da cápsula Orion (a nave da missão) para se adaptar ao espaço interno. Além disso, praticaram com uma “Lua inflável”, posicionada em um ambiente escuro para simular as condições reais de fotografia.

Posteriormente, a tripulação participou de expedições nos Estados Unidos, no Canadá e na Islândia, em locais com características rochosas semelhantes às da Lua – perfeitas para treinar suas habilidades fotográficas.

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Em setembro de 2023, Christina Koch, Jeremy Hansen e Jenni Gibbons (astronauta da equipe reserva da missão) foram ao Lago Kamestastin, no Canadá. O local é uma cratera formada pelo impacto de um meteorito de mais de um quilômetro, ocorrido há cerca de 36 milhões de anos. Ele foi, com o tempo, sendo preenchido por água, formando um grande lago.

Fotografia da esquerda para a direita: os astronautas Raja Chari (NASA), Jenni Gibbons (CSA), Christina Koch (NASA) e Jeremy Hansen (CSA) durante treinamento de campo em geologia e expedição de pesquisa no norte do Labrador.
(CSA/NASA/Divulgação)

A região é uma boa representação da Lua, pois possui rochas fundidas pelo impacto do asteroide (assim como ocorre no satélite) e anortosito, um tipo de rocha rara na Terra, mas predominante na crosta lunar. 

O Lago Kamestastin faz parte do território indígena Mushuau Innu First Nation, no Canadá. A visita foi acompanhada por membros da comunidade local e pelo geólogo Gordon Osinski, da Western University.

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Depois, a tripulação completa participou de outro treinamento geológico em um campo vulcânico na Islândia, em agosto de 2024. O local já havia sido usado no treinamento de astronautas das missões Apollo, que levaram o homem à Lua nos anos 1960. A paisagem é semelhante à lunar, com rochas basálticas (escuras, ricas em ferro e formadas pelo resfriamento do magma).

Fotografia da especialista da missão Artemis II, Christina Koch, está em um campo vulcânico varrido pelo vento durante um treinamento de geologia na Islândia, onde o terreno vulcânico serve como análogo para as paisagens lunares.

Nessas duas expedições, os astronautas também aprenderam a manusear instrumentos para coletar amostras de rochas, habilidade que pode ser essencial em futuras missões com pouso na superfície lunar.

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As mentes por trás

Esse e outros treinamentos científicos da Artemis II são conduzidos por profissionais da Nasa conhecidos como science officers, incluindo nomes como Kelsey Young, Trevor Graff e Angela Garcia. Eles são responsáveis por garantir que os objetivos científicos, especialmente os relacionados à geologia lunar, estejam integrados à execução da missão. Esse tipo de função não existia nas missões Apollo.

Esses profissionais atuam na Terra, no Centro de Controle da Missão, que monitora em tempo real todas as atividades dos astronautas. Eles fazem a ponte entre o controle da missão e a equipe científica da missão Artemis, localizada em outra sala do centro espacial.

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