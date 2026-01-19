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Ciência

Artemis II: os detalhes da missão da Nasa na Lua prevista para fevereiro

Depois de adiamentos, viagem marcará o retorno humano aos arredores do satélite depois de mais de meio século.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 19 jan 2026, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h33
Fotografia do astronauta Harrison H. Schmitt, piloto do módulo lunar da Apollo 17.
 (NASA/Reprodução)
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Em 1972, a humanidade pisou pela última vez na Lua durante a missão Apollo 17, da Nasa. Era o fim da corrida espacial contra os soviéticos, vencida pelos americanos. O programa lunar da agência americana foi cancelado, e o órgão passou a se concentrar em outras prioridades.

Porém, nos últimos anos, a Nasa deu início ao Programa Artemis, cujo objetivo é retomar a exploração da Lua e, mais do que isso, estabelecer uma presença humana de longo prazo por lá, incluindo a construção de uma estação espacial lunar. Desenvolvido em colaboração com Europa, Canadá e Japão, o plano ambicioso prevê cinco missões.

A primeira delas foi a Artemis I. Em 2022, ela levou a cápsula Orion, desenvolvida especialmente para o programa, para orbitar a Lua. O lançamento foi feito pelo superfoguete Sistema de Lançamento Espacial (SLS). Sem tripulação a bordo, a missão foi considerada um sucesso, apesar de alguns problemas no escudo térmico durante o retorno à atmosfera terrestre.

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Agora, a Orion volta aos arredores da Lua na missão Artemis II, desta vez com astronautas a bordo. Eles irão testar os sistemas de suporte à vida humana e o controle manual de voo da nave, verificando se ela é capaz de sustentar, no futuro, missões de longa duração. Depois de adiamentos nos últimos anos (a ideia era lançar Artemis II no fim de 2024), o lançamento está previsto para 6 de fevereiro de 2026 e será histórico, marcando o retorno de humanos ao entorno lunar pela primeira vez no século 21.

O trajeto será bem parecido com o da primeira missão e, assim como ela, a cápsula não pousará na superfície lunar. O foguete SLS lançará a Orion, que realizará duas voltas ao redor da Terra para testar seu funcionamento e ganhar velocidade antes de seguir rumo à Lua.

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A nave entrará numa trajetória de “retorno livre”, usando a gravidade do sistema Terra–Lua para contornar o satélite e voltar naturalmente ao nosso planeta, sem manobras adicionais. A viagem deve durar cerca de dez dias.

A Orion passará a mais de 4.500 quilômetros do lado oculto da Lua, o que a colocará a mais 400 mil quilômetros da Terra. Esta será a missão tripulada mais distante já realizada pela humanidade. 

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A bordo estarão quatro astronautas: três da Nasa (Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch) e o canadense Jeremy Hansen. Pela primeira vez, uma mulher, um homem negro e um tripulante não americano viajarão à Lua, fazendo da Artemis II um marco também em diversidade. Todas as missões Apollo tiveram tripulações formadas exclusivamente por homens brancos estadunidenses.

Fotografia dos astronautas da NASA da missão Artemis II (da esquerda para a direita) Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, e o astronauta da CSA (Agência Espacial Canadense) Jeremy Hansen.
(NASA/Frank Michaux/Reprodução)

Será possível acompanhar o lançamento dessa equipe no dia 6 de fevereiro, às 23h41 (horário de Brasília), diretamente do Kennedy Space Center, na Flórida – ou pela TV de casa mesmo, via YouTube. Mas não convém se apegar demais à data e ao horário: eles podem mudar a qualquer momento. A primeira janela de lançamento vai até 11 de fevereiro, mas, caso haja algum problema, novas janelas poderão ser abertas. A única certeza é que o lançamento acontecerá até abril.

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O cronograma precisa ser planejado com cuidado, já que o voo não pode coincidir com um eclipse solar. A cápsula Orion possui um sistema de painéis solares para a geração de energia, o que faz com que ela não possa ficar no escuro por mais de 90 minutos seguidos.

A próxima missão, a Artemis III, promete levar astronautas para caminhar na superfície lunar. Já Artemis IV e V planejam levar à órbita lunar a estação Gateway e, posteriormente, o módulo Blue Moon da Blue Origin, inaugurando uma fase de infraestrutura permanente no satélite.

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TAGS:
astronautas
Homem na Lua
NASA
NASA /NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION/
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