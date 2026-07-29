Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

As espécies encontradas no Santo Sudário, segundo nova análise de DNA

Estudo genético do Sudário de Turim revela uma mistura de DNAs humanos, de animais domésticos (como cães e gatos) e de alimentos.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 29 jul 2026, 16h00
Duas imagens em preto e branco da frente e verso do Santo Sudário de Turim, mostrando a figura de um homem com marcas de ferimentos e manchas escuras, com áreas claras e escuras invertidas como um negativo fotográfico
 (Photo 12/Getty Images)
Continua após publicidade
As espécies encontradas no Santo Sudário, segundo nova análise de DNA Priorizar nos meus resultados Google

O Sudário de Turim, também conhecido como Santo Sudário, é um tecido de linho com a silhueta de um homem impressa sobre ele. A Igreja Católica o considera uma relíquia sagrada, pois o tecido teria sido a mortalha fúnebre que envolveu o corpo de Jesus Cristo após a crucificação. Para os cientistas, porém, ele continua sendo um objeto de investigação, o que o tornou um dos artefatos mais estudados do mundo.

No dia 9 de julho, um estudo publicado no periódico científico Scientific Reports apresentou os resultados de uma nova análise genética do tecido, realizada com tecnologias avançadas de sequenciamento genômico.

Uma equipe de cientistas das universidades italianas de Pádua e Pavia, além de outras instituições, analisou uma amostra do tecido coletada em 1978. Eles não encontraram o material genético de apenas uma pessoa, mas sim uma mistura de assinaturas biológicas acumuladas ao longo dos séculos. A pesquisa revela que a história biológica da peça é mais complexa do que se imaginava.

Siga

O país com mais pirâmides do mundo não é o Egito

Na verdade, o tecido contém várias linhagens de DNA mitocondrial humano, além de um microbioma composto por bactérias, fungos e outros microrganismos. O mais surpreendente foi a presença de vestígios de DNA de espécies vegetais cultivadas (como trigo, cenoura, milho e banana), de animais domésticos (como bois, porcos, galinhas, cães e gatos) e até do coral-vermelho do Mediterrâneo, uma espécie endêmica da região.

Continua após a publicidade

Segundo os pesquisadores, esses vestígios genéticos da fauna e da flora são compatíveis com contaminações relativamente recentes, ocorridas não antes do fim da Idade Média. Os autores levantam a hipótese de que parte dessas trocas biológicas possa ter ocorrido em períodos associados às viagens de Marco Polo e Cristóvão Colombo.

“Estas evidências genéticas integram as investigações forenses e os dados históricos e radiométricos já disponíveis, oferecendo informações moleculares sobre a dinâmica de conservação e de contaminação”, explica Gianni Barcaccia, um dos autores do estudo, em comunicado. “Ao mesmo tempo, destaca a limitação intrínseca da abordagem metagenômica: o DNA analisado representa a sobreposição de sinais biológicos acumulados ao longo do tempo e, consequentemente, requer cautela na atribuição de eventos históricos ou origens geográficas e achados genéticos individuais”

Em outras palavras: com tantas informações diferentes, tentar isolar o DNA humano original do tecido – que, segundo a tradição cristã, seria o de Jesus – é uma tarefa praticamente impossível. A autenticidade e a idade do Sudário não foram determinadas por esta pesquisa.

Continua após a publicidade

O estudo, porém, abre uma nova frente de investigação: reconstruir a longa trajetória do tecido antes de ele ser preservado pela Igreja. Afinal, ao longo dos séculos, o Sudário foi armazenado, transportado e manuseado por inúmeras pessoas em diferentes locais.

Publicidade
TAGS:
DNA
História
igreja católica
Jesus Cristo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).