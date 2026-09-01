As vantagens brasileiras na corrida rumo à bioeconomia de baixo carbono

Ler Resumo





Introdução O Brasil possui condições naturais, industriais e científicas únicas para liderar a bioeconomia de baixo carbono. Com vasta biodiversidade, biomassa abundante, terras degradadas para recuperação, energia limpa e décadas de experiência em bioenergia, o país tem tudo para se tornar um protagonista global. Entenda essas cinco vantagens comparativas.

Principais Tópicos





Biodiversidade brasileira como fonte de inovações moleculares Biomassa agroindustrial abundante para novos bioprodutos Terras degradadas: de problema a solução para a bioeconomia Potencial do Brasil na produção de hidrogênio de baixo carbono A experiência histórica do etanol como base para o futuro

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Mario Tyago Murakami é diretor do Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR), no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por cientistas. Vale a visita.

Na noite da última quinta-feira, 27 de agosto de 2026, o autor do artigo abaixo, o cientista Mario Tyago Murakami, diretor do Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR) do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), foi o vencedor na categoria Ciência da edição 2026 do Prêmio FCW, concedido pela Fundação Conrado Wessel – parceira de conteúdo e apoiadora financeira do The Conversation Brasil. O prêmio reconhece anualmente personalidades ou entidades que se destacam por terem talento inovador, liderança, abrangência social, trabalho, integridade e ética nos universos da Ciência e da Cultura. Na Cultura, o vencedor foi o Padre Júlio Lancellotti. Na Ciência, o prêmio que já é conhecido como o “Nobel brasileiro” teve como tema este ano a Transição Energética. É exatamente esse o assunto do artigo escrito com exclusividade por Murakami para o The Conversation Brasil. Aproveite!

A transição para uma economia de baixo carbono não será feita apenas com painéis solares, turbinas eólicas e carros elétricos. Ela também dependerá de outra mudança profunda: substituir parte dos produtos hoje derivados do petróleo por moléculas, materiais, combustíveis e insumos produzidos a partir de plantas e micro-organismos.

Essa é a promessa da bioeconomia. E poucos países reúnem tantas condições naturais, industriais e científicas para liderá-la quanto o Brasil.

Continua após a publicidade

Essa afirmação não se baseia apenas em otimismo. Ela se apoia em cinco vantagens comparativas muito concretas: biodiversidade, biomassa disponível, terras degradadas mas recuperáveis com potencial produtivo, eletricidade de baixo carbono e uma experiência acumulada em bioenergia que poucos países possuem.

Biblioteca de soluções

A primeira vantagem é a biodiversidade. O Brasil abriga uma das maiores reservas de diversidade biológica do planeta. Mas biodiversidade não é apenas um patrimônio ecológico. É também uma biblioteca de soluções moleculares que a evolução escreveu ao longo de milhões de anos.

Microrganismos, plantas, animais e seus microbiomas produzem enzimas, moléculas e rotas metabólicas que podem inspirar novas tecnologias. O desafio é transformar essa riqueza natural em conhecimento, e depois em inovação.

Continua após a publicidade

Nos últimos anos, pesquisas idealizadas e conduzidas pelo nosso laboratório mostraram esse potencial de forma clara. Um dos nossos trabalhos publicado no periódico científico Nature descreveu uma nova classe de enzima descoberta a partir da biodiversidade microbiana brasileira. Essas enzimas são capazes de acelerar a quebra da celulose, etapa chave para converter biomassa vegetal em açúcares, biocombustíveis e bioquímicos.

A descoberta não apenas modificou o paradigma do metabolismo microbiano de celulose, mas também aumentou em 21% a liberação de glicose de resíduos agroindustriais ao ser combinada a coquetéis industriais.

Esse exemplo mostra uma ponte rara entre descoberta científica e aplicação industrial ao conectar-se à plataforma biotecnológica brasileira OpEn, que aumenta a eficiência de biorrefinarias e mitiga a dependência tecnológica do país.

Continua após a publicidade

Produzido a partir de subprodutos da indústria sucroenergética e customizável, essa plataforma nacional reduz emissões em até 50% frente a tecnologias importadas. E sinaliza uma bioindústria local capaz de converter resíduos agrícolas em bioquímicos, biocombustíveis e ingredientes para nutrição animal – um mercado potencial bilionário impulsionado pela substituição de insumos fósseis.

Intestino da capivara

A biodiversidade brasileira revelou outros caminhos. Um estudo do nosso grupo sobre o microbioma da capivara mostrou que o maior roedor do mundo abriga enzimas inéditas para degradar polissacarídeos vegetais, etapa chave para gerar açúcares e biocombustíveis.

A descoberta de novas famílias enzimáticas e módulos de ligação que direcionam e aceleram a quebra da biomassa reafirma a fauna brasileira como reservatório estratégico de soluções para bioeconomia.

Continua após a publicidade

Dessa mesma pesquisa, derivou-se a descoberta de um mecanismo de controle que liga e desliga a enzima sob demanda, permitindo desenhar soluções biotecnológicas mais precisas. Esse avanço prova que a biodiversidade brasileira gera ciência de fronteira, novas tecnologias e cadeias produtivas.

Bagaço da cana

A segunda vantagem brasileira é a biomassa cativa, isto é, biomassa disponível na indústria em escala de centenas de milhares de toneladas sem custo, sem impacto ambiental adicional e limpa para direta bioconversão em novas moléculas.

Como potência agroindustrial, o Brasil gera mais de 562 milhões de toneladas de subprodutos como bagaço de cana, resíduos florestais e palhadas, em cadeias já estruturadas e sem disputar área com a produção de alimentos.

Continua após a publicidade

Poucos países combinam ciência, indústria e uma oferta de matéria-prima residual tão abundante, previsível e concentrada. Esse é o diferencial estratégico para dar escala à bioeconomia nacional.

Terras degradadas

A terceira vantagem são as terras degradadas, um problema que pode virar solução. O Brasil possui mais de 100 milhões de hectares de pastagens com sinais de degradação, em torno de 60% da área total, segundo dados do MapBiomas citados pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC).

Esse território é uma enorme oportunidade produtiva e ambiental. A recuperação dessas áreas, via bioenergia, florestas plantadas e sistemas de integração, permite expandir a produção sem desmatar vegetação nativa.

Como solos degradados são pobres em matéria orgânica, sua restauração volta a acumular carbono, permitindo gerar bioprodutos em larga escala com impacto climático positivo.

Trata-se, portanto, de desenhar uma bioeconomia que não apenas emite menos, mas que ativamente remove CO₂ da atmosfera, recupera solos e elimina a pressão pelo desmatamento.

Hidrogênio

A quarta vantagem é o hidrogênio de baixo carbono. O hidrogênio só é tão limpo quanto a energia usada para produzi-lo. Nesse aspecto, o Brasil parte de uma posição privilegiada.

A matriz elétrica brasileira combina hidrelétricas, solar, eólica e biomassa em um sistema interligado nacionalmente. Estudos recentes indicam que a matriz elétrica do país oferece condições favoráveis para a produção de hidrogênio verde em larga escala, com forte participação de hidrelétricas, eólica e solar.

Dados compilados sobre a eletricidade brasileira mostram que a maior parte da geração vem de fontes de baixo carbono, o que diferencia o país de economias ainda muito dependentes de carvão ou gás natural para eletricidade.

Isso importa porque o hidrogênio pode ser usado em setores difíceis de eletrificar diretamente, como fertilizantes, siderurgia, transporte pesado e combustíveis sintéticos. Se produzido com eletricidade limpa, ele pode reduzir emissões em cadeias industriais inteiras.

O Brasil ainda tem outro diferencial: pode combinar hidrogênio de baixo carbono com biogás, biometano, etanol, biomassa e CO₂ de origem biológica. Essa integração abre caminho para combustíveis sustentáveis de aviação, metanol verde, amônia de baixo carbono e outros produtos estratégicos.

Vantagem histórica

A quinta vantagem é histórica. O Brasil já provou que consegue construir uma indústria de bioenergia em escala. O etanol de cana-de-açúcar não nasceu pronto. Ele resultou de décadas de política pública, pesquisa agrícola, engenharia industrial, adaptação tecnológica, mercado consumidor e capacidade empresarial.

Hoje, o setor sucroenergético brasileiro é uma das bases da matriz renovável do país. Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA), na safra 2024/2025 o Brasil produziu 679,68 milhões de toneladas de cana, 37,3 bilhões de litros de etanol e 21 TWh de eletricidade para a rede nacional.

A mesma organização destaca que a experiência brasileira em bioenergia se estende por quase um século, desde a mistura obrigatória de etanol anidro à gasolina em 1931, e evoluiu para um portfólio que inclui etanol, bioeletricidade, biogás, biometano e novas rotas para combustíveis sustentáveis.

Essa trajetória é uma prova de competência. Ela mostra que o país sabe integrar agricultura, indústria, energia, ciência e mercado. A próxima etapa é usar essa base para ir além do etanol convencional e avançar para uma bioeconomia mais sofisticada.

Mudança de ambição

Mas vantagens naturais não bastam. O Brasil precisa transformar potencial em estratégia. Isso exige investimento contínuo em ciência, formação de pessoas, infraestrutura tecnológica, segurança regulatória, propriedade intelectual, financiamento de risco e políticas industriais consistentes.

Também exige uma mudança de ambição. O país não pode se contentar em exportar biomassa barata ou commodities agrícolas. Precisa capturar mais valor. Precisa desenvolver enzimas, microrganismos, processos, equipamentos, softwares, biorrefinarias e produtos finais.

A bioeconomia brasileira será relevante se conseguir unir conservação e desenvolvimento. Se a biodiversidade for apenas destruída, perderemos a fonte das soluções. Se a biomassa for apenas queimada ou descartada, desperdiçaremos valor. Se terras degradadas continuarem improdutivas, perderemos uma oportunidade climática. Se a ciência não chegar à indústria, continuaremos dependentes de tecnologias importadas.

O Brasil tem uma combinação que poucos países possuem: natureza, escala, energia limpa, biomassa e experiência. Essa combinação pode posicionar o país como protagonista da transição para uma economia menos fóssil, mais circular e mais regenerativa.

A questão, portanto, não é se o Brasil tem condições de liderar a bioeconomia. Tem. A questão é se teremos visão, coordenação e persistência para transformar essa vantagem em desenvolvimento sustentável, inovação industrial e benefício social.