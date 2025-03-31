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Ciência

Astronautas tentarão cultivar os primeiros cogumelos no espaço

A missão decola hoje e realizará experimentos no espaço, incluindo a tentativa de melhorar os alimentos consumidos por astronautas durante a viagem.

Por Manuela Mourão 31 mar 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Montagem, fotografia de cogumelos ao lado uma fotografia da terra vista do espaço.
 (Wikimedia Commons/ Norman Kuring, NASA / GSFC / Suomi NPP/Reprodução)
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A Fram2, uma missão espacial tripulada, deve decolar hoje, 31 de março, em direção à várias primeiras conquistas: será a primeira viagem espacial humana a voar por cima dos pólos da Terra. A missão levará uma tripulação de quatro pessoas para uma órbita de 90 graus que os enviará sobre os Pólos Norte e Sul.

Além disso, a equipe realizará 22 experimentos científicos, incluindo a tentativa de cultivar cogumelos no espaço pela primeira vez.

O projeto foi pensado pela empresa australiana FOODiQ Global, que busca criar cogumelos-ostra em microgravidade. “Os cogumelos são a cultura espacial perfeita”, lê-se em comunicado da viagem espacial Fram2. A perfeição vem da praticidade do fungo: não precisam de muita água e nem de fertilizantes especiais, além de crescerem rapidamente. 

 

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“Eles também têm potássio, que é encontrado em vegetais, mas também têm selênio e cobre, que são tipicamente encontrados em nozes e sementes”, disse a nutricionista CEO da FOODiQ Global, Flávia Fayet-Moore, que está liderando o experimento

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Mission MushVroom, para o jornal The Guardian.

“É um exemplo muito versátil de um alimento rico em nutrientes.” Alimentos e nutrição para missões lunares e a Marte estão entre as 30 principais prioridades na lista de desafios espaciais civis da Nasa.

Fayet explica para o veículo inglês que como ainda não existe uma tecnologia para processar alimentos no espaço, a NASA está atualmente priorizando a pesquisa sobre culturas de cultivar, colher e comer. São os casos de alfaces, tomates, batatas e, claro, cogumelos.

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Os planos da Nasa e da SpaceX é que astronautas viagem para Marte até 2030. Todas as idas ao planeta têm perspectivas de mais de três anos. “Quem pode comer alimentos termoestabilizados e desidratados por cinco anos?”, disse Fayet-Moore à Sky News.

“No espaço, a comida geralmente não tem gosto devido à percepção alterada do sabor e à necessidade de uma dieta com baixo teor de sódio para ajudar a neutralizar os efeitos negativos da microgravidade na saúde óssea”, disse a nutricionista em comunicado.

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“Os cogumelos são ricos em sabor umami, sendo um dos únicos sabores que permanecem fortes no espaço.”

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A Fram2 deve durar de três a cinco dias e no último Eric Philips, um aventureiro australiano, conduzirá a experiência com os cogumelos. O estudo consiste em uma pequena caixa de substrato (o equivalente ao solo vegetal para o cultivo de cogumelos) e micélio (a estrutura semelhante a uma raiz do fungo), que os cientistas esperam que frutifique em cogumelos ostra no espaço.

“Vou monitorar como os corpos frutíferos crescem, documentando a taxa de desenvolvimento, sinais de contaminação e várias outras propriedades”, explica Philips à Australian Broadcasting Corporation (ABC). “Esta é uma oportunidade empolgante de ultrapassar os limites e desempenhar um papel na criação de soluções alimentares sustentáveis ​​para o espaço — algo que nunca imaginei que exploraria.”

Ao retornar à Terra, a FOODiQ Global analisará o conteúdo nutricional dos cogumelos para ver como a microgravidade afetou seu crescimento.

Durante a missão, a tripulação conduzirá outros experimentos de pesquisa centrados na saúde dos astronautas. Outro projeto de pesquisa, chamado SpaceXray, pretende tirar a primeira imagem de raio-X de um humano no espaço.

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