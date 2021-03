Astrônomos detectam rajada de rádio mais antiga

Quasares são objetos astronômicos muito brilhantes, que ficam no centro de galáxias e são alimentados por buracos negros. Conforme a energia dos buracos vai sendo liberada, é possível rastreá-la – e, assim, achar quasares distantes.

Usando dados do Very Large Telescope, astrônomos da ESA flagraram as ondas de rádio (um tipo invisível de luz) mais antigas já registradas. Elas foram emitidas pelo quasar P172+18, e precisam viajar 13 bilhões de anos para chegar à Terra.