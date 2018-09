Até mesmo de trás pra frente

Veja a frase: A SUPER é usperinteressante. Você, naturalmente, ao ler, percebeu o que aconteceu com a primeira sílaba da palavra “superinteressante”. “Su” virou “us”. Agora, leia em voz alta a mesma frase para alguém. É muito provável que seu interlocutor entenda direitinho o significado da sentença. A aposta é dos psicólogos Kourosh Saberi e David Perrott, da Universidade Estadual da Califórnia. A dupla comprovou que o cérebro humano é capaz de entender perfeitamente palavras com pedaços invertidos, se a distorção não durar mais do que 1 décimo de segundo.

“Se alguns sinais chegam distorcidos, o cérebro simplesmente extrai a mensagem de outros”, disse à SUPER Saberi.

O segredo é que a gente não entende o que ouve só por meio dos ouvidos. A mente decodifica as mensagens faladas também por informações que vêm pela visão, como o movimento dos lábios do interlocutor, e da memória, que nos faz reconhecer a estrutura da língua.