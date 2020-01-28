Atividade física melhora a qualidade do esperma

Se você precisava de um motivo para voltar à academia, aqui está: exercício faz bem até para os seus descendentes.

Um estudo feito na China analisou a qualidade do esperma de mais de 700 candidatos a doar sêmen. Foram examinados a concentração de espermatozoides por ejaculação, seu formato e mobilidade dentro do aparelho reprodutor feminino.

Junto das amostras, participantes faziam relatório de atividade física semanal. Valia de tudo, de exercícios mais intensos até tarefas domésticas simples. Os homens mais ativos apresentaram espermatozoides mais ágeis em comparação aos sedentários – o que obviamente melhora a taxa de fecundidade. A concentração e formato dos espermatozoides, no entanto, não mudaram.

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Mas isso não significa que você deva se matar de malhar em prol dos seus gametas sexuais. Estudos anteriores também mostraram uma associação entre exercícios em demasia e a infertilidade.