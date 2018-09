A culpada por boa parte das cáries é a bactéria Streptococcus mutans, que destrói o esmalte dos dentes. A pesquisadora Jeffrey Hillman, da Universidade da Flórida, alterou geneticamente a malfeitora para criar uma linhagem incapaz de causar cárie. Mais do que isso, a mutante acaba com as bactérias maléficas e pode agir na prevenção.