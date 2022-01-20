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Ciência

Bactérias estão aprendendo a comer plástico

Poluição ambiental leva à evolução dos microorganismos - que já são capazes de digerir 10 tipos de plástico

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jan 2022, 09h06
Ilustração 3D de espetinho de coisas de plástico: copo, garrafa PET, tupperware e patinho.
 (Mariana Andrello/Superinteressante)
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A abundância de microplásticos nos oceanos e lixo plástico em terra parece ter induzido uma adaptação evolutiva em várias espécies de micróbio, que aprenderam a produzir enzimas capazes de decompor o plástico. Essa é a principal conclusão de um estudo realizado por cientistas suecos, que analisaram amostras de DNA coletadas em 38 países (1).

Os pesquisadores encontraram 30 mil enzimas, que são capazes de degradar 10 tipos diferentes de plástico. Segundo eles, há uma relação direta entre a poluição plástica em cada local avaliado e a quantidade de enzimas decompositoras encontradas nele.

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Nos oceanos, as bactérias mais adaptadas a comer plástico são as das classes Alphaproteobacteria e Gammaproteobacteria. Atualmente, a humanidade produz mais de 300 milhões de toneladas de plástico por ano, dos quais apenas 7,7 milhões são reciclados.

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Fonte 1. Plastic-Degrading Potential across the Global Microbiome Correlates with Recent Pollution Trends. J Zrimec e outros, 2021.

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Aquecimento global
CO2
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