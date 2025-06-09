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Ciência

Baleias-jubarte assopram aneis de bolhas para chamar atenção de humanos

Assim como os gentlemen do século 19 faziam truques com fumaça de cigarro, esses cetáceos demonstram curiosidade criando desenhos com suas bocas e espiráculos.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Fotos de doze círculos de bolhas feitos na água por baleias comunicativas.
 ((a) D. Knaub, (b) F. Nicklen, (c) D. Perrine, (d) W. Davis, (e) G. Flipse, (f) A. Henry, (g) M. Gaughan, (h) H. Romanchik, (i) D. Patton, (j) D. Perrine, (k) S. Istrup, (l) S. Hilbourne; . Marine Mammal Science (2025). DOI: 10.1111/mms.70026/Reprodução)
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Baleias-jubarte assopram aneis de bolhas para chamar atenção de humanos Priorizar nos meus resultados Google

John Haldane não tinha muito pudor em ser cobaia de seus próprios experimentos. Certa vez, privou-se de oxigênio por tanto tempo que perdeu a sensibilidade das nádegas e da lombar por seis anos. Nem sempre, porém, esse biólogo britânico bigodudo conseguia oferecer o próprio corpo à ciência e conduzir o teste ao mesmo tempo, de modo que frequentemente pedia favores arriscados a quem estivesse por perto – da própria esposa até um ex-primeiro ministro da Espanha. 

Por exemplo: para convencer seus voluntários a entrar em uma câmara que simulava mudanças da pressão atmosférica – e tinha o efeito colateral desestimulante de furar tímpanos –, Haldane argumentava que “o tímpano geralmente se recupera; e, se nele permanecer um furo, embora se fique um pouco surdo, pode-se expelir fumaça de tabaco pela orelha em questão, o que é uma realização social.”

Conto essa história não só para divertir o leitor, mas para constatar que Haldane se daria muito bem com… baleias. Pesquisadores do Instituto SETI e da Universidade da Califórnia em Davis registraram jubartes soprando anéis de bolhas e realizando outras peripécias com ar exalado, em uma demonstração de sociabilidade parecida com a dos gentlemen que realizavam peripécias tabagistas nos salões do século 19.

O artigo foi publicado no periódico especializado Marine Mammal Science. Vale lembrar que a sigla SETI, em inglês, significa “busca por vida extraterrestre”. Os pesquisadores desse Instituto, que teve dedo do célebre Carl Sagan em sua fundação, se interessam pelos truques espontâneos dos cetáceos porque eles podem dar dicas importantes sobre como seres vivos extraterrestres inteligentes se comunicariam conosco.

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“As jubartes frequentemente exibem um comportamento curioso e amigável com barcos e nadadores humanos”, disse Jodi Frediani, fotógrafa de vida marinha afiliada à Universidade da Califórnia, em declaração à imprensa. “Já localizamos uma dúzia de populações de baleias ao redor do mundo, a maioria das quais se aproximou voluntariamente, soprando anéis de bolhas durante esses episódios.”

O estudo analisa 12 dessas ocasiões. Ao todo, 11 indivíduos produziram 39 anéis. O ar pode sair tanto da boca quanto do buraco nas costas, chamado espiráculo. Sabe-se que essas baleias usam bolhas para confundir suas presas durante as caçadas, e também para disputar fêmeas com outros machos. Mas não havia estudos sobre usos mais prosaicos desse comportamento, como fazer amigos de outras espécies.

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“Devido às atuais limitações tecnológicas, uma suposição importante da busca por inteligência extraterrestre é que eles estarão interessados em estabelecer contato”, disse Laurance Doyle, pesquisador do Instituto SETI. “Essa suposição importante é certamente apoiada pela evolução independente do comportamento da curiosidade em baleias jubarte.” Pode parecer uma afirmação óbvia, mas nem todo animal é disposto como as jubartes a se aproximar amigavelmente de outros seres vivos. Há o risco de que existam civilizações extraterrestres ariscas.

 

 

 

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