Ler Resumo





Introdução Cientistas investigavam a reprodução de uma planta rara da Amazônia e esperavam encontrar morcegos, mas descobriram que baratas selvagens atuam como suas principais polinizadoras noturnas. O achado revela um papel ecológico surpreendente desses insetos na floresta.

Principais Tópicos





Descoberta inédita aponta baratas selvagens como polinizadoras essenciais na Amazônia Espécie vegetal Mabea uleana depende do cruzamento de pólen para gerar frutos Cientistas esperavam registrar morcegos, mas flagraram insetos em ação noturna Anatomia das baratas facilita o transporte eficiente de pólen pelo corpo Estudo envolveu 252 horas de monitoramento por pesquisadores brasileiros

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e possui pelo menos 40 mil espécies de plantas catalogadas, número que representa apenas uma parte de toda a biodiversidade da região. São tantas espécies que algumas, embora já conhecidas, ainda não foram estudadas a fundo pela ciência. Esse é o caso das plantas do gênero Mabea.

Com cerca de 50 espécies conhecidas, apenas duas já haviam tido suas flores e seus mecanismos de polinização analisados cientificamente. Por isso, uma nova pesquisa brasileira decidiu finalmente investigar a biologia floral e a reprodução de mais uma delas: a Mabea uleana Pax & K. Hoffm. A espécie é endêmica do estado do Amazonas e cresce em áreas de solo arenoso.

Os cientistas monitoraram a planta de perto na natureza. O que não esperavam, porém, era que o estudo levasse a uma descoberta sobre baratas. Os resultados foram publicados em novembro no periódico científico Brazilian Journal of Botany, e a pesquisa contou com pesquisadores de universidades do Amazonas, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

A planta apresenta algumas características semelhantes às de outras espécies do gênero. No fim da tarde, por volta das 17h45, suas flores masculinas começam a se abrir e liberam um aroma que fica cada vez mais intenso. Elas também produzem néctar, que se acumula e escorre pelas flores, atraindo animais. Ao visitar as flores, esses animais transportam o pólen das estruturas masculinas até as femininas, permitindo a fecundação e, assim, a produção de frutos.

Continua após a publicidade

Nas outras duas espécies de Mabea estudadas anteriormente, os morcegos estão entre os principais polinizadores. Mas, quando chegou por volta das 19h, eles não apareceram como os pesquisadores imaginaram. Em seu lugar, vieram baratas, que buscavam néctar e pólen.

Os dias passaram e as visitas das baratas continuaram frequentes. Assim, os pesquisadores concluíram que elas provavelmente são os principais polinizadores noturnos da espécie. Isso era até então desconhecido e, ainda por cima, é raro. As baratas selvagens (que são diferentes das pragas domésticas das grandes cidades) raramente são associadas à polinização.

Continua após a publicidade

Para se alimentar, as baratas caminham por diferentes partes da inflorescência, que tem formato de cacho, mede de 4 a 6 centímetros e pende para baixo. Pelo caminho, passam pelas pequenas flores masculinas, que liberam pólen e ficam distribuídas ao longo da estrutura, e também pelas flores femininas, que ficam na haste.

A pesquisa ainda mostrou que a anatomia e o comportamento das baratas favorecem esse trabalho. Toda vez que se abaixam para beber o néctar, elas apoiam as patas dianteiras nas flores masculinas e projetam o corpo para a frente. Resultado? O pólen acaba grudando na cabeça, no tórax, nas antenas e nas pernas dos insetos. Quando visitam as flores femininas, podem deixar esses grãos por lá. Depois, ainda podem levar o pólen para outras plantas da mesma espécie.

Continua após a publicidade

Ao todo, a equipe realizou 252 horas de observação e registrou 18 visitas de baratas, de diferentes espécies.

Os pesquisadores também fizeram experimentos para descobrir se a planta consegue produzir frutos com o próprio pólen ou se depende do pólen de outro indivíduo. Para isso, dividiram flores femininas em três grupos: em um, fizeram a polinização com pólen da mesma inflorescência; em outro, usaram pólen de uma planta diferente; e o terceiro ficou aberto à visita dos animais. Nos dois primeiros grupos, as inflorescências foram protegidas com sacos para impedir a chegada dos visitantes.

Continua após a publicidade

A autopolinização teve sucesso em apenas 15,4% dos casos, enquanto a polinização cruzada resultou na formação de frutos em 93,3% das flores. No grupo deixado aberto aos animais, o índice foi de 73,3%. Ou seja: o cruzamento entre diferentes plantas feito pelas baratas é fundamental.

Outros animais, como abelhas, moscas e mariposas, também visitaram as plantas. Alguns deles também podem atuar como polinizadores, mas baratas se destacaram pela frequência com que apareceram.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.