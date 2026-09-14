Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Ciência

Biscoitos recheados de petróleo? Entenda a notícia falsa desmentida pela Anvisa

“Biscoitos recheados NÃO contêm petróleo", assegura Anvisa após informações falsas circularem nas redes sociais.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 14 set 2026, 18h00 | Atualizado em 14 set 2026, 18h32
Uma pilha de quatro biscoitos recheados de chocolate com creme branco, e um quinto biscoito inclinado ao lado, sobre um fundo vermelho vibrante
 (115876982/Getty Images)
Continua após publicidade
Biscoitos recheados de petróleo? Entenda a notícia falsa desmentida pela Anvisa Priorizar nos meus resultados Google

Crocantes, doces e com recheio cremoso, os queridos biscoitos recheados se tornaram alvo de uma polêmica nas redes sociais em agosto. Vídeos começaram a circular afirmando que o recheio de bolachas da marca Oreo, uma das mais vendidas do mundo, leva derivados de petróleo em sua composição, substâncias tóxicas para os seres humanos. 

Os conteúdos alegavam que o alimento possui gordura lavada em hexano, um solvente derivado do petróleo, e que essa informação estava escrita na própria embalagem do produto, na inscrição “contém ingredientes feitos por bioengenharia”. 

O resultado foi uma onda de preocupação entre os consumidores, que passaram a acreditar que a bolacha poderia causar danos à saúde – e que isso havia sido autorizado pelos órgãos competentes. 

Siga

Mas trata-se de uma fake news. Não há petróleo na composição das bolachas. Substâncias desse tipo são utilizadas no processo de produção de alguns alimentos, e não são ingredientes propriamente inseridos na receita.

Funciona assim: o hexano é utilizado na fabricação das gorduras vegetais – mas evapora quase completamente. Até o fim do processamento resta, no máximo, um miligrama de hexano por um quilo de alimento. A quantidade é tão baixa que não implica em nenhum risco à saúde dos consumidores.

Continua após a publicidade

Ou seja, o ingrediente real utilizado nas bolachas é a gordura vegetal, e não o hexano, que sequer consta na lista de ingredientes.

A própria Anvisa, que realiza a fiscalização do hexano nos alimentos, divulgou um comunicado esclarecendo a desinformação. O documento reitera que a composição do alimento (que leva ingredientes como farinha, gordura, açúcar e emulsificantes) e as etapas de fabricação dos ingredientes são dois processos distintos. Durante a fabricação da gordura, o hexano é utilizado como um “coadjuvante de tecnologia”, atuando como um solvente que é posteriormente removido. 

Como usar a ciência para fazer o cookie perfeito

Continua após a publicidade

Confira a nota completa da Anvisa, enviada com exclusividade à Superinteressante:

Biscoitos recheados NÃO contêm petróleo.

Solventes são utilizados na fabricação desses alimentos, mas não integram a lista de ingredientes dos produtos

Continua após a publicidade

Uma informação falsa que circula nas redes sociais afirma que um conhecido biscoito recheado tem ingredientes derivados do petróleo. A alegação, porém, confunde a composição do alimento com substâncias que podem ser utilizadas durante etapas da fabricação de determinados ingredientes.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão que coordena, supervisiona e controla as atividades de registro, inspeção, fiscalização e controle de riscos, sendo responsável por estabelecer normas e padrões de qualidade e identidade a serem observados na área de alimentos.

O biscoito recheado é produzido essencialmente com farinha, açúcar, gordura, óleo, sal, fermentos, emulsificantes e aromas. De acordo com a lista de ingredientes, NENHUM dos componentes declarados é derivado do petróleo.

Continua após a publicidade

Solvente usado no processamento NÃO é ingrediente

Um dos principais argumentos utilizados para espalhar a desinformação envolve o hexano, substância que pode ser empregada como solvente na extração e no processamento de óleos e gorduras.

Isso NÃO significa, entretanto, que o biscoito tenha petróleo ou hexano como ingrediente.

Continua após a publicidade

No Brasil, o hexano é autorizado pela Anvisa como coadjuvante de tecnologia, desde que sejam respeitadas as condições de uso e os limites definidos pela Instrução Normativa 211/2023.

O que é um coadjuvante de tecnologia?

Coadjuvantes de tecnologia são substâncias utilizadas para cumprir uma função específica durante a produção de um alimento. Diferentemente dos ingredientes e dos aditivos alimentares, eles devem ser removidos ao longo do processo industrial.

Por esse motivo, essas substâncias não aparecem na lista de ingredientes. A legislação admite apenas a eventual presença de resíduos tecnicamente inevitáveis, desde que permaneçam em níveis considerados seguros para a saúde.

Antes de serem autorizados, os coadjuvantes passam por avaliação técnico-científica da Anvisa. A análise considera a finalidade da substância, a quantidade empregada, as condições de uso, sua remoção durante o processamento e a segurança de possíveis resíduos.

Biscoitos NÃO recebem registro individual da Anvisa

Outra informação que demanda esclarecimento é a forma de regularização desses produtos. Biscoitos e alimentos similares NÃO precisam de registro prévio individual na Anvisa.

A categoria está submetida a um procedimento simplificado. A empresa deve comunicar o início da fabricação ou da importação ao órgão de vigilância sanitária responsável no estado, no Distrito Federal ou no município.

Esse modelo permite que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) acompanhe as atividades das empresas, mas NÃO significa que cada biscoito passe por uma análise individual da Anvisa antes de chegar ao mercado.

Portanto, é falso afirmar que o produto contém petróleo apenas porque uma substância como o hexano pode ser utilizada em determinada etapa da cadeia produtiva. A alegação mistura conceitos diferentes e transforma um processo industrial regulamentado em uma conclusão que não corresponde à composição declarada do alimento.”

 

Publicidade
TAGS:
alimentos
bolacha
derivados de petróleo
Petróleo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).