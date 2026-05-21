Boy lixo? Essa aranha dá presentes falsos para as fêmeas em troca de sexo

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Introdução No mundo animal, a “criminalidade” é mais comum do que se pensa. Além de chimpanzés e golfinhos, as aranhas-de-berçário machos também têm seus “crimes”: elas enganam as fêmeas oferecendo presentes falsos durante o acasalamento. Um novo estudo revela que essa tática não depende da personalidade do macho.

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Aranhas-de-berçário enganam fêmeas com “presentes” falsos para acasalar. O ritual de acasalamento envolve a oferta de uma presa embrulhada. Machos oferecem pacotes vazios ou com sobras para distrair as fêmeas. Estudo recente desmistifica a relação entre personalidade e fraude reprodutiva. Todos os machos, independentemente do tamanho ou agressividade, usam a tática da fraude na mesma proporção.

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A criminalidade no mundo animal rola solta: existem chimpanzés, por exemplo, que roubam objetos de humanos para depois trocar os itens por comida; os golfinhos-nariz-de-garrafa formam gangues e intimidam as fêmeas a acasalar; e os papagaios Kea, por sua vez, atiram pedras e surrupiam pertences das pessoas na Nova Zelândia.

No ano passado, um novo suspeito se juntou a essa lista: os machos da aranha-de-berçário (Pisaura mirabilis). Há muito tempo, já se sabia que essa espécie tem um ritual bastante próprio de acasalamento, que segue os seguintes passos:

1) O macho captura uma presa (por exemplo, um inseto).

2) Ele embrulha a presa em seda, formando um pequeno pacote.

3) Procura uma fêmea receptiva. Ao se aproximar, oferece o pacote.

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4) Se a fêmea aceita, ela começa a manipular e comer o presente.

5) Enquanto ela está distraída com a refeição, o macho tenta copular.

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Também já se sabia que alguns machos tentavam burlar esse sistema oferecendo presentes falsos, ou seja, embrulhos vazios ou com sobras (carcaças). Esse tipo de artifício para conseguir acasalar existe em algumas espécies na natureza e é chamado pelos cientistas de Tática Reprodutiva Alternativa. O que um novo estudo de 2025 fez foi tentar associar esse comportamento a um perfil específico de personalidade dos machos.

A hipótese dos cientistas era que os machos com três características estudadas (maiores em tamanho, mais agressivos e mais exploradores) conseguiriam adquirir presas mais facilmente – e, portanto, tenderiam a oferecer presentes reais com mais frequência. Os mais tímidos e pequenos, por outro lado, tenderiam a oferecer mais presentes falsos.

Porém, essa hipótese não se confirmou. No experimento, não houve diferença entre a frequência das fraudes. Não importa se são grandes ou pequenos, agressivos ou tímidos, os machos tendem a apresentar presentes falsos na mesma proporção.

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Ou seja: aprenda com as aranhas-de-berçário e olhe bem o que estão te oferecendo antes de cair no papo de um macho galanteador. Pode ser um presente muito bem embrulhado, mas com lixo dentro.

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