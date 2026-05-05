Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Brasil atualiza lista de espécies aquáticas ameaçadas; confira as principais mudanças

Entenda como é feito o cálculo do risco de extinção, que leva em conta aspectos como queda populacional e perda de habitat.

Por Luiza Lopes 5 Maio 2026, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h35
Fotografia de um tubarão no oceano.
 (Alex Chernikh/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Brasil atualiza lista de espécies aquáticas ameaçadas; confira as principais mudanças Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil acaba de atualizar a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção para peixes e invertebrados aquáticos. O documento, publicado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), substitui a versão anterior, de 2014 (revisada em 2022), e traz um retrato mais recente da situação da fauna aquática no país.

A lista funciona como um termômetro oficial do risco de desaparecimento dessas espécies e também como um indicador para ações. É a partir dela que o governo define restrições, prioridades de conservação e políticas públicas. 

Em relação à revisão de 2022, cerca de cem espécies entraram e outras cem saíram. Todas são classificadas em três níveis de risco: Vulnerável (VU), Em Perigo (EN) e Criticamente em Perigo (CR). A diferença entre eles está no grau de ameaça; as CR estão mais próximas da extinção.

Um exemplo positivo vem da Amazônia. Peixes ornamentais das bacias dos rios Xingu e Tapajós, como o acari-vampiro (Leporacanthicus joselimai) e o cascudo-onça (Scobinancistrus aureatus), deixaram a lista após estudos indicarem recuperação populacional. 

Siga

Ao mesmo tempo, espécies conhecidas aparecem em situação crítica. Entre elas estão o mero (Epinephelus itajara), um dos maiores peixes costeiros do Atlântico, o budião-azul (Scarus trispinosus), importante para a saúde dos recifes, e a corvina (Pogonias courbina), comum no litoral sul.

Continua após a publicidade

O que causou a morte de bilhões de estrelas-do-mar

Nos oceanos, a situação dos tubarões e raias é especialmente preocupante. Espécies como o tubarão-seda (Carcharhinus falciformis) e vários tubarões-martelo aparecem como criticamente ameaçadas. O mesmo vale para os peixes-serra (do gênero Pristis), considerados alguns dos casos mais extremos de declínio populacional no mundo.

Nos rios, muitos dos peixes listados são pequenos, pouco conhecidos e vivem em áreas muito restritas. É o caso de espécies de cavernas ou de trechos específicos de rios, como o bagre-anão Microglanis maculatus, endêmico do alto rio Tocantins.

Continua após a publicidade

A partir da publicação, fica proibida, como regra geral, a captura, o transporte, o armazenamento e a comercialização das espécies ameaçadas. Há exceções, como pesquisas científicas e casos em que existem planos de recuperação que permitem uso controlado. 

Para espécies recém-incluídas, essas restrições passam a valer em até 180 dias, prazo dado para adaptação de setores como a pesca.

Como a lista é definida?

Esse tipo de medida é guiado por um processo técnico que segue critérios internacionais, definidos pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). É esse sistema que determina quem entra, quem sai e em que categoria cada espécie fica.

Continua após a publicidade

Os especialistas analisam uma série de indicadores. Entre eles, a velocidade com que a população está diminuindo, o número total de indivíduos, o tamanho da área onde a espécie vive e o grau de fragmentação desse habitat. Também entram na conta fatores como pesca excessiva, poluição e destruição ambiental.

Funciona como um diagnóstico de risco. Se uma espécie perde muitos indivíduos em pouco tempo, ocupa uma área muito pequena ou enfrenta pressões intensas, ela sobe de categoria. Se a situação melhora, pode descer ou até sair.

No caso da nova lista brasileira, os dados foram compilados entre 2022 e 2024 e discutidos ao longo de 2025, antes da publicação final. Participam pesquisadores, órgãos públicos e organizações da sociedade civil. O resultado é consolidado pelo ICMBio e pelo MMA.

Continua após a publicidade

Segundo o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, “a adição e reclassificação é resultado de robusta análise técnica que identifica a efetiva situação da fauna brasileira”, conforme afirmou em comunicado. “O objetivo é mobilizar ações para que as espécies atualmente pressionadas tenham suas populações recuperadas.”

Essa mobilização passa por instrumentos como os Planos de Ação Nacionais (PANs), que definem estratégias específicas para grupos de espécies. Hoje, há ao menos 11 planos voltados a peixes. Eles incluem medidas como proteção de áreas-chave, controle da pesca e recuperação de habitats.

Publicidade
TAGS:
animais
Animais aquáticos
Animais em extinção
Brasil
espécies
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).