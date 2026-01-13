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Ciência

Bromélias são peças-chave para a diversidade da Mata Atlântica, revela estudo

Pesquisa identifica forma inédita de interação entre plantas, em que bromélias nutrem o solo ao seu redor sem contato direto.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 13 jan 2026, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h33
Fotografia de flores silvestres e sementes encontradas em seu habitat natural.
 (Hardt_E/Getty Images)
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As bromélias fazem parte do visual característico da Mata Atlântica, enfeitando os galhos mais altos das árvores. A relação dessas epífitas com as plantas abaixo delas era incerta para a ciência – e foi desvendada por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Em um artigo publicado na revista Plant and Soil, os cientistas revelaram que as bromélias desempenham um papel importantíssimo para a floresta: nutrir o solo, que é ácido e arenoso.

A maioria das plantas da Mata Atlântica sobrevive com poucos nutrientes, mas algumas espécies, como o jacarandá-branco (conhecido como caroba), precisam de um pouquinho mais. É aí que entram as bromélias-tanque.

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Sua estrutura possui um tanque que acumula água e restos de plantas e animais entre as folhas. O resultado é um líquido altamente nutritivo, que transborda e cai diretamente no solo, formando manchas fertilizadas. Isso permite que plantas com maior demanda nutricional se desenvolvam ao redor de árvores com bromélias, como é o caso da caroba.

Essa interação vegetal é inédita e foi batizada de “interação remota entre plantas”, pois ocorre entre organismos muito distantes entre si, separados por vários metros de altura.

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A água das bromélias possui, inclusive, mais nutrientes do que a própria chuva. Ela apresenta concentrações mais altas de nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre e outros componentes.

Segundo a pesquisa, as carobas irrigadas com essa água apresentaram, em comparação com plantas da mesma espécie irrigadas apenas pela chuva, 35% mais potássio e 36% mais fósforo, além de produzirem quase duas vezes mais folhas.

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Ao mesmo tempo que as bromélias atraem para seu entorno plantas com maiores exigências nutricionais, elas também interferem no desenvolvimento de espécies adaptadas a solos com poucos nutrientes, que acabam se intoxicando. Ainda assim, como o solo fertilizado corresponde a apenas uma pequena fração da floresta, o balanço final é positivo.

“Embora reduza a presença de algumas espécies, a água rica em nutrientes das bromélias contribui para a diversidade funcional do sistema como um todo, favorecendo aquelas com alta demanda nutricional, que não poderiam crescer em outros pontos da mesma floresta”, disse Tháles Pereira, primeiro autor da pesquisa, à Agência Fapesp.

Trata-se de uma descoberta e tanto, que evidencia a complexidade da Mata Atlântica. “Esse estudo revela um novo papel ecológico dessas plantas e reforça a necessidade de sua conservação, já que sua redução pode desencadear perdas em cascata de espécies e funções ecológicas”, afirmou Gustavo Quevedo Romero, professor coordenador da pesquisa.

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TAGS:
floresta
mata atlântica
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plantas
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