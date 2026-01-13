Bromélias são peças-chave para a diversidade da Mata Atlântica, revela estudo

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Introdução Descoberta inédita da Unicamp: bromélias da Mata Atlântica nutrem solos pobres, criando “manchas fertilizadas” essenciais para espécies de alta demanda. Sua água rica em nutrientes impulsiona a diversidade, reforçando a urgência da conservação dessas plantas.

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Pesquisa da Unicamp revela papel vital das bromélias na nutrição do solo da Mata Atlântica. Bromélias-tanque acumulam água e matéria orgânica, criando um "fertilizante natural" que enriquece o solo. O líquido nutritivo permite o desenvolvimento de espécies com alta demanda nutricional, como o jacarandá-branco. A interação foi batizada de "interação remota entre plantas", ocorrendo a metros de distância. O estudo reforça a importância da conservação das bromélias para a biodiversidade da floresta.

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As bromélias fazem parte do visual característico da Mata Atlântica, enfeitando os galhos mais altos das árvores. A relação dessas epífitas com as plantas abaixo delas era incerta para a ciência – e foi desvendada por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Em um artigo publicado na revista Plant and Soil, os cientistas revelaram que as bromélias desempenham um papel importantíssimo para a floresta: nutrir o solo, que é ácido e arenoso.

A maioria das plantas da Mata Atlântica sobrevive com poucos nutrientes, mas algumas espécies, como o jacarandá-branco (conhecido como caroba), precisam de um pouquinho mais. É aí que entram as bromélias-tanque.

Sua estrutura possui um tanque que acumula água e restos de plantas e animais entre as folhas. O resultado é um líquido altamente nutritivo, que transborda e cai diretamente no solo, formando manchas fertilizadas. Isso permite que plantas com maior demanda nutricional se desenvolvam ao redor de árvores com bromélias, como é o caso da caroba.

Essa interação vegetal é inédita e foi batizada de “interação remota entre plantas”, pois ocorre entre organismos muito distantes entre si, separados por vários metros de altura.

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A água das bromélias possui, inclusive, mais nutrientes do que a própria chuva. Ela apresenta concentrações mais altas de nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre e outros componentes.

Segundo a pesquisa, as carobas irrigadas com essa água apresentaram, em comparação com plantas da mesma espécie irrigadas apenas pela chuva, 35% mais potássio e 36% mais fósforo, além de produzirem quase duas vezes mais folhas.

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Ao mesmo tempo que as bromélias atraem para seu entorno plantas com maiores exigências nutricionais, elas também interferem no desenvolvimento de espécies adaptadas a solos com poucos nutrientes, que acabam se intoxicando. Ainda assim, como o solo fertilizado corresponde a apenas uma pequena fração da floresta, o balanço final é positivo.

“Embora reduza a presença de algumas espécies, a água rica em nutrientes das bromélias contribui para a diversidade funcional do sistema como um todo, favorecendo aquelas com alta demanda nutricional, que não poderiam crescer em outros pontos da mesma floresta”, disse Tháles Pereira, primeiro autor da pesquisa, à Agência Fapesp.

Trata-se de uma descoberta e tanto, que evidencia a complexidade da Mata Atlântica. “Esse estudo revela um novo papel ecológico dessas plantas e reforça a necessidade de sua conservação, já que sua redução pode desencadear perdas em cascata de espécies e funções ecológicas”, afirmou Gustavo Quevedo Romero, professor coordenador da pesquisa.

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